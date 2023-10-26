  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】大摩Ted Pick將接任行政總裁　2024.1.1起生效

股市 10:34 2023/10/26

分享：

分享：

【人事變動】大摩Ted Pick將接任行政總裁　2024.1.1起生效

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）公布，其機構證券部門主管Ted Pick將於明年1月1日起接替James Gorman擔任行政總裁，54歲的Ted Pick在大摩工作約30年，他表示，會在應對交易低迷和經濟前景不確定性的同時，堅持公司的戰略。

Ted Pick此前所負責機構證券部門，覆蓋大摩投資銀行及交易業務。Ted Pick接受外電採訪時表示，公司擁有兩強大業務，戰略完好無損，領導層發生了變化，但戰略沒有變化。

自2008年開始掌管大摩，並於2010年登頂的James Gorman將任執行主席，並可能任職一整年，以幫助過渡。值得留意是，香港金管局今年11月再辦國際金融領袖投資峰會，多名國際大行舵手重臨香港，James Gorman將會出席峰會。

除了Ted Pick，聯席總裁Andy Saperstein，以及投資管理部門負責人Dan Simkowitz被視為潛在大摩下一任CEO候選人。據報Andy Saperstein將繼續擔任聯合總裁兼財富主管，並承擔監督投資管理的額外職責，而Dan Simkowitz 將成為聯席總裁兼機構證券主管。

Zacks Investment Management 客戶投資組合經理 Brian Mulberry 預計，未來幾年大摩透過併購成長機會很高，而這一直是 Pick 的核心競爭力，認為這是一個很好的舉措。

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

相關文章：

【美股業績】大摩挫近8%　第三季純利跌9%至24億美元　投行業務收入大跌27%

【美股焦點】大摩推出財務顧問AI助手工具

編輯：李哲毅

美股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款