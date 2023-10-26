▲ 【人事變動】大摩Ted Pick將接任行政總裁 2024.1.1起生效

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）公布，其機構證券部門主管Ted Pick將於明年1月1日起接替James Gorman擔任行政總裁，54歲的Ted Pick在大摩工作約30年，他表示，會在應對交易低迷和經濟前景不確定性的同時，堅持公司的戰略。

Ted Pick此前所負責機構證券部門，覆蓋大摩投資銀行及交易業務。Ted Pick接受外電採訪時表示，公司擁有兩強大業務，戰略完好無損，領導層發生了變化，但戰略沒有變化。

自2008年開始掌管大摩，並於2010年登頂的James Gorman將任執行主席，並可能任職一整年，以幫助過渡。值得留意是，香港金管局今年11月再辦國際金融領袖投資峰會，多名國際大行舵手重臨香港，James Gorman將會出席峰會。

除了Ted Pick，聯席總裁Andy Saperstein，以及投資管理部門負責人Dan Simkowitz被視為潛在大摩下一任CEO候選人。據報Andy Saperstein將繼續擔任聯合總裁兼財富主管，並承擔監督投資管理的額外職責，而Dan Simkowitz 將成為聯席總裁兼機構證券主管。

Zacks Investment Management 客戶投資組合經理 Brian Mulberry 預計，未來幾年大摩透過併購成長機會很高，而這一直是 Pick 的核心競爭力，認為這是一個很好的舉措。

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編輯：李哲毅