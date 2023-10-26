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【美國債息】對沖基金Bill Ackman沽空30年期美國國債　獲利逾15億元

宏觀解讀 10:17 2023/10/26

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【美國債息】對沖基金Bill Ackman沽空30年期美國國債　獲利逾15億元

路透引述消息人士透露，一向以投資股票為主的億萬富翁、對沖基金經理Bill Ackman通過沽空美國30年期國債，獲得約2億美元（約15.6億港元）利潤。

Ackman表示，經濟放緩速度較最新的經濟數據還要快，所以回補了債券的空倉，現在世界上存在太多風險，在利率高企的環境下，沽空短債的風險偏高。

儘管近期物價有所回落，但Ackman表示，國防支出增加、能源短缺、向綠色能源轉型以及勞工議價能力增強，將使通脹壓力保持在高位，故他會繼續對沖 30 年期國債孳息上升的風險，因他擔心長期利率上升對股票估值帶來的風險。他預期，十年期國債孳可能升至5.5厘。

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編輯：陳韻妍

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