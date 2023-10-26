▲ 【日圓走勢】日圓兌美元跌穿150創33年低、兌港元失「5.2算」 美國GDP數據成日本干預指標？

美匯指數升至106.6的11個月高位之下，日圓兌美元匯價跌穿150水平，日內曾創150.437的33年新低，外界密切留意日本政府會否干預日圓匯市。兌港元方面，每百日圓現兌5.18港元，同樣低於去年最低位。

▲ 日圓兌美元已跌至1990年以來低位

日本財務大臣鈴木俊一在周四再次警告投資者不要賣出日圓，表示當局正在密切關注市場動向。他向傳媒表示：「我抱著緊急感觀察市場動向，像以前一樣。」不過，他拒絕評論會否干預匯市。

澳洲聯邦銀行 （Commonwealth Bank）外匯分析師指，今日公布的美國GDP數據對於日圓匯價是重要指標，一旦美國經濟增長強勁將進一步推高美國國債收益率，可導致日圓下試新低點。

美國10年期國債孳息率本周觸及5厘後，最新仍報4.964厘。

市場對日圓走勢下一焦點將是，日本央行下周開會會否釋出收益率曲線控制（YCC）政策修訂方向。

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編輯：麥德銘