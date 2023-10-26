【分析】順豐同城亮出回購並適時註銷計劃 原來是對前景投信心一票？

順豐同城(09699)上周亮出其股份回購計劃，即將會在公開市場不定期回購H股股份，預計會動用多達2億港元的資金，更強調資金將以集團自有財務資源支付，而購回的H股將適時註銷。此番自信又是否其身處的行業能見度高所帶來的呢？

中國作為全球最大及增長最快的經濟體之一，並擁有世界上最大的電商零售市場，而中國電商的發展可謂正重塑及推動物流業及快遞業的發展。據國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，10月23日上午7時39分，2023年中國第1000億件快件產生，比2022年達到千億件提前了39天時間，展現出內地郵政快遞業強大韌性。有行業分析預期，中國快遞市場作為全球最大的快遞市場，將由2023年的1,251億件，增加至2027年的1,880億件，複合年增長率達10.7%。

隨着抖音、微信及快手等流量平台的發展，其相關社交電商亦迅速發展；天貓、淘寶、京東及拼多多等領先電商平台亦旋即建立起其社交電商及直播業務，同時亦造就了對第三方即時配送服務商的強勁需求。據弗若斯特沙利文資料，中國社交電商零售市場預計將由2023年的8,397億美元，增至2027年的16,604億美元，複合年增長率為18.6%。

隨着內地配送到家業務從餐飲類擴展到所謂萬物到家，對於內地這種龐大的社會零售消費所推動的市場，電商以至流量平台並不可能單靠其自營配送，就能滿足箇中的需求；故順豐同城一直加強與抖音、美團、滴滴等多個電商或流量平台進行戰略合作，探索新場景及共建生態合作，為順豐同城B端業務長期發展前景打造了良好基礎。

難怪順豐同城的回購計劃公告當中更表明，其董事會相信，在當前市況下購回股份將彰顯順豐同城對自身業務發展及前景的信心；購回的H股將適時註銷之餘，公司擬以自有財務資源撥付回購H股所需的資金，並不須動用其H股股份於2021年12月在港交所主板上市時所得款項。而公司目前的財務資源將使其能夠在維持穩健財務狀況的同時實施建議股份購回。

事實上，順豐同城作為獨立第三方即時配送服務供應商，不只今年上半年業績展示出其漸入佳境的一面，機構更普遍預期順豐同城下半年業績會繼續受惠於其作為內地最大第三方即時配送服務商的中立定位，以至第四季即將迎來的雙十一等大促所帶動的配送需求的高峰。

交銀國際上周四(19日)的研報提到，順豐同城下半年業績表現仍符合其原先的預期，並在順豐同城業務量仍穩定增長的前題下，預料公司下半年調整後淨利潤1,800萬元，全年利潤繼續承接中期轉正的趨勢至4,800萬元，預期全年利潤率0.4%，並預期明年利潤率將進一步提升至1.1%，長期利潤率目標將介乎2%至3%利潤率，與行業表現一致。

基於該行維持對即時配送行業增量需求大及第三方即時配送平台在個性化多樣化配送需求下，可望繼續獲取市場份額，故順豐同城作為獨立第三方即時配送服務供應商的中立定位，從賦能商家以至平台的角度，依然是一種優勢。

換句話說，第三方即時配送平台憑藉中立、專業定制解决方案，賦能各大小品牌商家承接來自更多元渠道的訂單。故此，有運營能力且不依賴平台流量的品牌商家，以及一些有着遠距離、定制化配送需求的中小商家都成為像順豐同城此類第三方即時配送平台的可滲透市場，比如順豐同城近期為天虹超市提供前置倉配送服務、為瑞幸咖啡提供覆蓋充分的訂單配送運力網路，滿足其「醬香拿鐵」需要快速送達的時效需求等。

而隨着全場景訂單組合規模的不斷擴大，順豐同城作為中國最大獨立第三方即時配送平台，身處這種穩增長的即配市場當中，同樣可以通過配送網絡優化來降低訂單履約成本，提升單位人效，從而提高公司的整體盈利能力，無怪公司會有着這種以自有資源回購的自信。



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