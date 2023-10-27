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【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　滙豐ADR高港股2%（不斷更新）

股市 05:26 2023/10/27

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美國債息跌穿4.9厘，利好股市走勢，不過，美國科技巨企業績欠佳，拖累納指跌1.8%，道指跌251點，夜期臨近結算升94點，收報17136點，京東美高港股3%。

渣打業績欠佳，在港一度拖累滙豐股價跌2.3%，滙豐ADR追回跌幅，較港股高2%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR110.35+0.5%
騰訊ADR289.05+0.5%
滙豐ADR58.31+2.1%
阿里巴巴美股80.66+1.1%

北水轉吸資逾22億 大手撈底李寧沽騰訊快手

北水今日繼續買貨，令大市險守萬七關，全日錄22.3億元淨流入。股價今日急跌逾2成的李寧 （02331） 成為資金追貨首選，全日錄7.9億元淨流入，美團 （03690） 及中移動 （00941） 分別錄2.5及1.1億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別走資3.2及1.9億元。

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渣打績後大挫11%、滙豐跌逾2% 李寧跌兩成 恒指跌40點、萬七關失而復得

港股反彈乏力，一度再穿17000點。恒指低開不足1點，早段曾升88點，高見17174點，其後走勢向下，跌最多168點，低見16917點。恒指跌40點，收報17044點，成交808億元。科指升0.3%，報3712點。渣打 （02888） 績後挫逾11%，滙豐 （00005） 跌逾2%，李寧 （02331） 跌逾20%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市向好。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
友邦67.70+1.0+13365
建行4.53+1.1+83
中移動62.80+1.3+79
安踏85.95-5.3-1126
李寧23.95-20.7-2413
滙豐57.10-2.3-349

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】港鐵載客量逐漸恢復　為何竟是大行狠削目標價兩成的原因？

【分析】李寧公布營運數據後　為何曾急挫兩成兼破底？

【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期升94點，收報17136點

【23：00】夜期升108點

【18：50】北水轉吸資逾22億 大手撈底李寧沽騰訊快手 恒指夜期升12點。

【17：44】【業績│內險股】國壽第三季純利大跌99%　期內收入跌近1成

【17：28】【新股IPO】極兔速遞暗盤潛水　跌約3%、一手蝕最多76元

【17：26】【新股IPO】潤地建議分拆項目以基建REIT形式於深交所上市　令集資方式及平台多元化

【17：13】【渣打業績】渣打財務總監：就渤海銀行投資所作減值已是適當保守

【17：13】【業績｜939】建行第三季淨利潤按年跌2.6%　信用減值損失跌24%

【16：46】【業績】中免第三季純利13.4億元人幣　按年多賺94%

【16：10】渣打 （02888） 績後挫逾11%，滙豐 （00005） 跌逾2%，李寧 （02331） 跌逾20%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市向好，恒指跌40點，收報17044點，成交808億元。科指升0.3%，報3712點。

【16：00】恒指U盤前跌41點，報17043點。

【15：26】渣打 （02888） 尾市挫逾11%，低見59.5元。滙豐 （00005） 跌近3%，低見56.6元。

【15：20】【吉利175】極氪據報明年進軍港澳　拓展右軚市場

【14：53】港股反彈乏力，午後一度上水，惟再度向下，最新跌約42點，報17042點，科指升近0.1%，報3704點。

【14：37】恒指再度轉升，最新升約4點，報17089點。

【14：33】中移動 （00941） 轉升1%，聯通 （00762） 止跌反彈0.2%，中電信 （00728） 升0.3%。

【14：22】大市跌幅收窄，恒指最新跌20點，報17064點，17000點失而復得，科指轉升近0.1%，報3703點。阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 跌0.7%。渣打 （02888） 績後曾跌7%，低見67.4元，最新跌幅略收窄至半成。

【13：36】渣打 （02888） 跌幅擴大至逾6%，低見62.85元。

【13：07】港股午後初段跌約110點，報16975點，科指跌0.5%，報3683點。

【13：07】渣打 （02888） 績後跌近4%，低見64.8元。

【渣打2888業績】渣打第3季稅前基本溢利跌2%至13億美元　內房相關信貸減值支出涉1.86億

【12：20】【業績︱航運股】中遠海運第三季按年少賺4%至8331萬美元　股價半日跌1%

【12：00】恒生指數半日跌94點，報16990點，成交421億元。科指跌0.3%，報3688點。港交所 （00388） 再跌逾2%，李寧 （02331） 挫逾18%破底，京東 （09618） 、小米 （01810） 逆市升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%。

【11：40】港股中午收市前跌約114點，報16970點，科指跌0.4%，報3685點。

【11：40】【香港經濟】瑞銀：《施政報告》措施長遠增強香港成長的潛力　維持香港今年經濟增長3.8%預測

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.3%，深證跌0.8%，創業板指跌0.9%。

【11：24】【市場研究】Canalys：中國智能手機第3季出貨量跌5%　華為市佔率重新逼近龍頭廠商

【11：13】【大行報告】港交所再跌3%曾穿270　高盛：減印花稅後港股成交可升10%

【11：01】恒生指數最新跌約154點，報16930點，科指跌0.7%，報3674點。

【10：58】【王建林旗下】珠海萬達商管傳延遲赴港IPO　正洽談向投資者提供補償以免觸發300億人幣回購

【10：52】馬可數字科技 （01942） 跌逾14%，破底低見2.53元。

【10：48】恒安 （01044） 逆市升近4%，高見25.75元，暫為表現最好藍籌，李寧 （02331） 最新挫18%，藍籌中最傷。

【10：45】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見43.4元。

【10：35】港鐵 （00066） 最新跌半成，破底低見28.3元。

【10：29】港交所 （00388） 跌3%，低見269.8元。

【10：24】港交所 （00388） 跌逾2%，低見271元。

【10：21】恒指最新跌百點，再次跌穿17000點關口，報16984點，科指跌0.2%，報3697點。

【10：15】途虎 （09690） 股價逆市升近一成，破頂高見33.7元。

【10：13】四大內銀逆市向好，其中建行 （00939） 、農行 （01288） 升1%，工行 （01398） 升0.5%，中行 （03988） 升0.7%。

【10：10】港鐵 （00066） 跌3%，破底低見28.9元。

【10：02】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.7%，美團 （03690） 跌1%，京東 （09618） 、小米 （01810） 升2%。

【09：54】恒指最新跌35點，報17049點，李寧 （02331） 跌勢略喘定，最新跌逾14%，報25.8元，早段曾低見23.7元。

【09：51】BC科技集團 （00863） 回吐一日後，股價再上升近9%，高見4.25元。

【09：49】聯通 （00762） 績跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.1%，中電信 （00728） 跌0.6%。

【09：45】港股早段反覆向好，恒指升45點，報17130點，科指升0.6%，報3720點。

【09：45】恒大 （03333） 股價跌半成，低見0.212元。

【恒大危機】內地傳許家印心肌梗塞死亡？接近恒大人士：感覺消息不是真的

【09：43】小米 （01810） 創辦人兼董事長雷軍指目前小米汽車「進展非常順利」，預計明年上半年正式上市。小米股價升近2%，早段高見13.48元。

【小米1810】雷軍：小米汽車明年上半年上市　進展非常順利

【09：42】維達 （03331） 績後升1%，高見19.88元。

【09：38】零跑汽車 （09863） 最新跌逾一成，低見32.25元。

【09：36】新東方 （09901） 公布截至8月底止第一季度公司股東應佔淨利潤按年升1.5倍至約1.65億元，股價升逾7%，破頂高見51.8元。

【09：33】零跑汽車 （09863） 高開11%後轉跌，股價最新跌半成，低見32.8元。

【09：31】李寧 （02331） 開市後跌20%，破底低見24元，並拖累其他體育品股表現，其中安踏 （02020） 跌近4%，特步 （01368） 跌6%。

【09：25】中鋁 （02600） 績後低開1%。中鋁上季純利19.4億元人民幣，按年升1.1倍。

【業績｜鋁業股】中國鋁業第3季純利倍增至逾19億元人民幣

【09：21】ATM跌0.1%至0.4%，李寧 （02331） 大挫近14%，零跑汽車 （09863） 升11%，恒指低開不足1點，開報17085點，成交16.7億元，科指跌0.03%，報3699點。

【體育用品股】李寧第三季零售流水按年升中單位數　惟同店銷售倒跌

【09：13】期指開報17056點，跌75點。

【08：55】恒指黑期跌約28點，報17046點。

【08：35】【電動車】零跑汽車溢價19%向Stellantis配售1.9億股H股　組合營公司

【08：02】【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA為4.65億元　按年升16.4%

【07：45】【新股IPO】極兔速遞1519超額認購0.4倍　一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】一文看清施政報告重點政策、分析及回應︱「打風不停市」目標2024年風季實行

【07：45】港股ADR收報17116點，升31點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.79元，較港收市價高0.34元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報288.4元，較港收市價高0.6元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.23元，較港收市價低0.07元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】債息再升，美10年期債息撲5厘，美股反覆偏軟。谷歌母公司Alphabet雲服務收入遜預期，股價急瀉9.51%，拖累科技股下滑，道指跌105點，報33035點；納指跌318點或2.43%，報12821點；標指跌60點，報4186點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升27點　京東美股高港近2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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