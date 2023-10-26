【電動車】零跑汽車溢價19%向Stellantis配售85億元股份、組合營公司　股價倒插13%

▲ 【電動車】零跑汽車溢價19%向Stellantis配售1.9億股H股 組合營公司

零跑汽車 （09863） 公布，與佳士拿母公司Stellantis NV（美：STLA）訂立認購協議，有條件同意向Stellantis配發和發行1.94億H股，相當於經擴大已發行H股的17.4%，或佔經擴大已發行股本14.5%。Stellantis認購價為每股43.8元，較零跑汽車上日收市價36.8元溢價19%。Stellantis入股零跑汽車，涉資約85億元。

零跑汽車開市曾彈升11%，但開市不足15分鐘，股價倒跌逾一成，暫跌10.5%，報32.95元，成交2.6億元。

零跑汽車將與Stellantis成立合資

零跑汽車表示，所得款項總額40%用於拓展及升級智能電動汽車組合、擴大研發團隊、改進電氣化技術，以及加強自動駕駛及智能座艙系統等先進汽車智能技術的開發；25%用於營銷、擴大銷售及服務網絡、提升品牌知名度及擴展海外市場；15%用於提升生產能力及自動化能力、增強垂直整合及營運效率；及20%用於運營資金及一般公司用途。

零跑汽車與Stellantis訂立合營公司成立協議，與Stellantis成立合營公司。完成後，合營公司將由零跑汽車及Stellantis分別擁有49%及51%權益，合營公司將成為Stellantis的併表附屬公司。

另外，董事會獲Stellantis知會，Stellantis可能與零跑汽車股東大華技術達成協議，購買零跑汽車4500萬股內資股及4500萬股H股。

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責任編輯︰梁浩碩