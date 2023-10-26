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【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA為4.65億元　按年升16.4%

股市 08:02 2023/10/26

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【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA為4.65億元　按年升16.4%

維達國際 （03331） 公布第三季業績。維達上季息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）按年升16.4%至4.65億元，相應的息稅折舊攤銷前溢利率增加0.7個百分點至9.8%。經營溢利升71.6%至1.33億元。經營溢利率升1.0個百分點至2.8%。

期內，總收益按年增長8.4%（按固定匯率換算為11.6%）至47.41億元，其中紙巾分部收益為39.15億元；個人護理分部收益為8.26億元。毛利增長8.7%至12.94億元。毛利率增加0.1個百分點至27.3%。

匯兌虧損總額為1070萬元，按年減少八成。其中810萬元虧損來自經營活動，250萬元虧損來自融資活動。

維達表示，集團第三季收益保持強勁的增長勢頭，毛利率按季度逐漸有所改善，將繼續專注於創新投入及品牌建設，穩固領先優勢，進一步推動所在主要市場的可持續盈利發展。

若按首三季計，維達EBITDA按年減少29.4%至12.83億元，息稅折舊攤銷前溢利率降低4.2個百分點至8.7%。總收益增長5.4%（按固定匯率換算為10.6%）至148.1億元，其中122.76億元來自紙巾分部；25.34億元來自個人護理分部。毛利減少11%至38.21億元，毛利率下跌4.7個百分點至25.8%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 維達國際（03331）
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