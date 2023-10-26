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【facebook業績】Meta第三季多賺1.7倍　預警明年廣告收入　盤後股價倒跌

股市 06:45 2023/10/26

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【facebook業績】Meta第三季多賺1.7倍　預警明年廣告收入　盤後股價倒跌

facebook母公司Meta（美：META）公布截至9月底止第三季業績，收入341.46億美元，按年升23%，是2021年以來最高速增長，並超預期的335.6億美元；純利115.83億美元，每股盈利4.39美元，按年大升168%，遠超預期的3.63美元。

蘋果2021年更改iOS私隱設定後，令facebook很難銷定目標用戶，Meta指，巨額投資AI作為關鍵技術，以助零售商尋找目標顧客推銷產品。Meta 財務總監 Susan Li 指出，線上商務為廣告收入提供最大貢獻，其次是消費品和遊戲。

CEO朱克伯格表示，今年來用戶在facebook的使用時長增加7%， Instagram使用時長增加6%，因為改良演算法。

Susan Li警告，廣告業務很大程度是取決於宏觀經濟情況，預期2024年收入前景仍不確定，但同時預期開支增加，拖盤後股價下跌。

Meta盤後股價升2%後，倒跌近3%，報291.69美元。

META整體日活躍用戶31.4億，按年再增7%；facebook日活躍用戶20.9億，增5%。廣告在應用程式展示次數增長31%，每個廣告平均價格跌6%。

Meta預期，第四季收入在365至400億美元之間，按年增長約兩成。預計全年總支出在870至890億美元之間，少於早前預期的880億至910億美元。預期Reality Labs（虛擬實境研發）全年的經營虧損將錄得按年增加。

Meta同時預期，2024年總支出在940億至990億美元之間，按年隨時超過1成，關注資本開支折舊加大、重新搶人才，以及Reality Labs開發，營運虧損將大幅增加。

朱克伯格指，人工智能是明年最大的投資領域，涉及工程和計算資源。2024 年資本開支將在 300億至350 億美元之間，隨著加大伺服器建設，包括非人工智能（AI） 和 AI 硬體，以及數據中心的投資。

Meta 的Reality Labs部門專注於虛擬實境和擴增實境技術，第三季營運虧損達 37.4 億美元。自去年初以來，該公司目前已損失近 250 億美元。

記者：譚志偉

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