【蘋果AAPL】Apple TV+加月費　由6.99美元加至9.99美元

▲ 【蘋果AAPL】Apple TV+加價 月費由6.99美元加至9.99美元

外電報道，蘋果公司（美：AAPL）將上調串流影視平台「Apple TV+」月費，由現時的6.99美元上升至9.99美元，年費亦由69美元上調至99美元。值得留意的是，蘋果自2019年11月推出「Apple TV+」後，於去年10月曾加價一次，月費由4.99美元提高到每月6.99美元。

報道指，蘋果同時將調高遊戲平台「Arcade」、新聞平台「Apple News+」及套餐式服務計劃「Apple One」的費用。

Apple TV+：6.99 美元>9.99 美元

Apple Arcade：4.99 美元>6.99 美元

Apple News：9.99 美元>12.99 美元

Apple One（個人）：16.99 美元>19.95 美元

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編輯：伍鍵文