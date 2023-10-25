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【蘋果AAPL】Apple TV+加月費 由6.99美元加至9.99美元
股市 23:39 2023/10/25
外電報道，蘋果公司（美：AAPL）將上調串流影視平台「Apple TV+」月費，由現時的6.99美元上升至9.99美元，年費亦由69美元上調至99美元。值得留意的是，蘋果自2019年11月推出「Apple TV+」後，於去年10月曾加價一次，月費由4.99美元提高到每月6.99美元。
報道指，蘋果同時將調高遊戲平台「Arcade」、新聞平台「Apple News+」及套餐式服務計劃「Apple One」的費用。
- Apple TV+：6.99 美元>9.99 美元
- Apple Arcade：4.99 美元>6.99 美元
- Apple News：9.99 美元>12.99 美元
- Apple One（個人）：16.99 美元>19.95 美元
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編輯：伍鍵文
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