新東方上季度 經調整盈利按年增1.2倍

教育股新東方(09901) 公布今年首季度業績。截至今年8月31日止的本財年第一季度，集團盈利按年上升150.6％至約1.65億元（美元．下同）。期內淨營收按年上升47.7％至11億元。經營利潤按年上升163％至約2.05億元。至於集團Non GAAP淨利潤亦即經調整盈利，按年升126.2％至1.89億元。截至8月止，集團學校及學習中心的總數為793間，與截至5月的 748間相比，增加了45間；與截至2022年8月31日止的706間相比，增加了87間。

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新東方又預計，2024財年第二季度（2023年9月1日至2023年11月30日）的淨營收總額將為7.85億美元至8.04億美元之間，按年增加23%到26%之間。

集團首席執行官周成剛表示，本財年開始在增長潛力較大、設施利用率和盈利能力較高的現有城市適度擴容。上季度，旗下東方甄選(01797)在直播電商業務方面取得重大進展，透過多平台策略接觸更廣泛的客戶群，提升品牌知名度及影響力；更在期內正式於淘寶及自營APP的新平台上開展直播活動。自有品牌產品方面則持續每月推出新產品，從餐飲食品以至日常用品各產品類別均取得突破。

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