【芯片大戰】華為Mate 60 Pro大賣　手機芯片被指是中芯以ASML機器製造

華為Mate 60 Pro手機推出後備受市場關注，I研究機構Counterpoint Research推測，該手機產品開售6周銷量達160萬部。但有消息指，產品正引起美國方面關注，因有指其所採用的芯片，是由荷蘭光刻機巨頭ASML有份製造。

有報道指，華為Mate 60 Pro手機搭配的芯片由中芯國際 （00981） 生產，但被指是用ASML浸沒式深紫外光刻機搭配其他公司的工具所造，該芯片最終能夠順利推出，也反映實施出口限制亦難以阻止中國在芯片製造上取得進步。



ASML對事件不予置評，亦未有跡象表明該公司銷售違反了出口管制。至於中芯為何能夠造出這款晶片，公司同樣未有對事件進行評論。

ASML早前發布的投資者介紹顯示，該公司今年來自中國的業務激增，因當地芯片製造商在美國出口新管制2024年全面生效之前大量下單。第三季中國佔ASML銷售額的46%，而之前一個季度僅24%，今年首季更只有8%。



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編輯：葉志偉