【小米1810】雷軍：小米汽車明年上半年上市　進展非常順利

▲ 【小米1810】雷軍：小米汽車「進展非常順利」 明年上半年正式上市

小米集團 （01810） 造車有新消息，集團創辦人兼董事長雷軍在微博發帖，指目前小米汽車「進展非常順利」，預計明年上半年正式上市。

小米周四（26日）舉行小米14發布會，雷軍預告，小米14系列「不僅堅定對標iPhone，更是要越級對標iPhone 15 Pro」，並透露該系列將搭載新發布的小米澎湃OS。他指，發布會當日共有9個新品發布，均是以小米澎湃OS為基礎的新品。

雷軍指出，他亦會在發布會上「跟大家聊聊小米集團最近的一些重要變化」，又預告整場發表會時間控制在2小時20分鐘內。

他早前發帖稱，小米初創的前十年（2010-2020），是驗證、發展自身商業模式，迅速形成規模的十年。 而小米的新十年（2020-2030），將是長期深耕底層技術、逐步形成引領的十年。

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編輯：伍鍵文