▲ 【美股業績】波音第三季淨虧損收窄 降737 Max全年交付量

波音公司（美：BA）公布業績，第三季淨虧損收窄5成至16.4億美元，每股虧損2.7美元，每股經調整虧損3.26美元，高於預估的2.96美元。期内，收入按年增13%至181億美元，略高於預期的180.1億美元。波音指出，由於正解決737 Max飛機生產時發現到的缺陷，預計生產和交付受阻，因此下調今年737 Max飛機交付量，由早前預計的400至450架，調低至375至400架。

波音第三季共交付105架商用飛機，而積壓訂單總額約4690億美元，包括5100多架商用飛機。

季内，波音的商用飛機部門收入78.8億美元，按年增25%，主要是「波音 787」交付量上升所推動，但由於737交付減少和異常生產成本，令該部門的營運利潤率為負8.6%。

儘管面臨生產問題，波音仍維持今年自由現金流（FCF）為30至50億美元的預期。

波音總裁兼行政總裁Dave Calhoun表示，儘管近期面臨挑戰，波音持續在復蘇中取得進展，仍有望實現今年和長期的財務目標，並會專注穩定供應鏈和營運績效，逐步增加產量以滿足需求。

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編輯：伍鍵文