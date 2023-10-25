  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現

科技 21:38 2023/10/25

分享：

分享：

施政報告提到，要促進香港的5G發展。香港的商用5G服務網絡已覆蓋超過九成人口，核心商業區覆蓋率更達99%。政府會繼續加強5G網絡的覆蓋，包括透過資助加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網絡基建設施，以及向流動網絡營辦商拍賣更多頻譜，提升網絡傳輸速度。

【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰

【施政報告2023】成立「數字政策辦公室」加速發展智慧城市　業界專家：時機剛好　喜見整體佈局

SmarTone：提升5G網絡容量
SmarTone回應表示，繼續加強5G於鄉郊地區的覆蓋，使當區居民可以享用我們高速、穩定的流動網絡及家居5G寬頻服務。又於大型公眾活動場地提升5G網絡容量，例如在中環海濱獨家增設微型基站。

和記電訊：冀政府釋放更多頻譜
和記電訊香港回應指，希望當局能制定實際的措施，除資助網絡商在偏遠地區拓展網絡設施之外，亦協助網絡商在人流多的娛樂及文化室內場所，繼續拓展5G網絡的覆蓋和應用。亦希望政府加快立法，讓流動通訊營辦商可盡早獲授權進入新建樓宇擺放電訊設備。同時資助流動通訊營辦商，於鄉郊及偏遠地區增建基建設施及放置基站。

同時，們期望政府能適時釋放更多頻譜，用以指配給流動電訊商，繼續完善5G覆蓋及發展嶄新的應用服務。

【施政報告2023】香港失傳統工業優勢　專家：新型工業須高增值　可製國內受制裁產品

中移動：5G網絡助力香港發展創科中心

中國移動回應指，5G網絡是數字經濟發展的重要元素之一，完善香港5G覆蓋，提升5G傳輸速度有助加快香港智慧城市發展，更助力發展香港成為國際創新科技中心。

香港電訊：積極考慮參與政府的頻譜拍賣
香港電訊回應指，5G的廣泛覆蓋及應用可以啟發多方面的可能性，例如較早前的國慶煙花匯演，就以5G技術配合航拍，利用5G超低時延的特性，實現流暢高清同步直播，帶來嶄新、超廣闊的視野角度，讓安坐家中觀看的市民和旅客，感受前所未有的視覺效果，令大型活動更添新意，增添香港作為國際盛事之都的吸引力。

另一方面，香港電訊亦會密切留意並積極考慮參與政府的頻譜拍賣，以獲取新的頻譜資源，進一步提升網絡傳輸速度，令市民的生活和工作更加便利，並幫助提升香港競爭力。而香港電訊在今年六月，已經在政府「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」的資助下，完成興建連接南丫島光纖網絡的工程，將網絡陸續接達島上各鄉村。

未來會致力將5G或更高頻譜的應用與新興科技 (例如區塊鏈、人工智能、機器學習及物聯網等) 方案結合，協助企業及不同機構數碼轉型，推動數字經濟和香港智慧城市的發展。

編輯：梁巧恩

開啟hket App，閱讀全文
施政報告 物聯網 南丫島 SmarTone 電訊商 5G
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款