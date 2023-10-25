【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現

施政報告提到，要促進香港的5G發展。香港的商用5G服務網絡已覆蓋超過九成人口，核心商業區覆蓋率更達99%。政府會繼續加強5G網絡的覆蓋，包括透過資助加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網絡基建設施，以及向流動網絡營辦商拍賣更多頻譜，提升網絡傳輸速度。



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SmarTone：提升5G網絡容量

SmarTone回應表示，繼續加強5G於鄉郊地區的覆蓋，使當區居民可以享用我們高速、穩定的流動網絡及家居5G寬頻服務。又於大型公眾活動場地提升5G網絡容量，例如在中環海濱獨家增設微型基站。



和記電訊：冀政府釋放更多頻譜

和記電訊香港回應指，希望當局能制定實際的措施，除資助網絡商在偏遠地區拓展網絡設施之外，亦協助網絡商在人流多的娛樂及文化室內場所，繼續拓展5G網絡的覆蓋和應用。亦希望政府加快立法，讓流動通訊營辦商可盡早獲授權進入新建樓宇擺放電訊設備。同時資助流動通訊營辦商，於鄉郊及偏遠地區增建基建設施及放置基站。



同時，們期望政府能適時釋放更多頻譜，用以指配給流動電訊商，繼續完善5G覆蓋及發展嶄新的應用服務。



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中移動：5G網絡助力香港發展創科中心

中國移動回應指，5G網絡是數字經濟發展的重要元素之一，完善香港5G覆蓋，提升5G傳輸速度有助加快香港智慧城市發展，更助力發展香港成為國際創新科技中心。



香港電訊：積極考慮參與政府的頻譜拍賣

香港電訊回應指，5G的廣泛覆蓋及應用可以啟發多方面的可能性，例如較早前的國慶煙花匯演，就以5G技術配合航拍，利用5G超低時延的特性，實現流暢高清同步直播，帶來嶄新、超廣闊的視野角度，讓安坐家中觀看的市民和旅客，感受前所未有的視覺效果，令大型活動更添新意，增添香港作為國際盛事之都的吸引力。



另一方面，香港電訊亦會密切留意並積極考慮參與政府的頻譜拍賣，以獲取新的頻譜資源，進一步提升網絡傳輸速度，令市民的生活和工作更加便利，並幫助提升香港競爭力。而香港電訊在今年六月，已經在政府「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」的資助下，完成興建連接南丫島光纖網絡的工程，將網絡陸續接達島上各鄉村。



未來會致力將5G或更高頻譜的應用與新興科技 (例如區塊鏈、人工智能、機器學習及物聯網等) 方案結合，協助企業及不同機構數碼轉型，推動數字經濟和香港智慧城市的發展。



編輯：梁巧恩