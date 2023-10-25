▲ 【美股焦點】通用汽車、本田放棄聯合開發平價電動車計劃

罷工事件纏身的通用汽車（美：GM），聯同本田汽車（美：HMC）周三（25日）表示，兩家公司將取消聯合開發平價電動車的計劃。該兩家公司去年同意共同合作，冀聯手推出3萬美元以下的電動車，並採用新的電池技術及全新全球生產架構平台，試圖在銷量上擊敗特斯拉（美：TSLA）。

兩家製造商在最新的聯合聲明中表示，經過廣泛的研究和分析，而共同決定終止計劃，而每家公司都將繼續致力於電動車市場內提高可負擔性。通用汽車指，兩家公司在承認結束電動汽車計劃的同時，仍在合作開展項目。

通用汽車行政總裁Mary Barra周二在財報電話會議上曾表示，通用正在將其電動車推進計劃從入門級市場轉移，其中包括在未來幾年內投入50億美元生產通用汽車的Bolt電動車。一名發言人證實Barra所指的是本田電動車合作項目。

兩家公司於去年4月達成協議，將基於一個新的聯合平台開發一系列價格較低的電動車，預計2027年上市銷售。不過，本田行政總裁三部俊博較早前接受外電訪問時已表示，經過一年研究，認為這將是一項困難的業務，故將停止開發平價電動車發展。

不過，兩家車廠目前仍在其他項目上合作，本田上周表示，計劃在明年上半年與通用汽車及通用旗下自動駕駛部門Cruise成立合資企業，並於2026年初在日本開始無人駕駛服務。

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編輯：胡學能