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【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？

股市 06:00 2023/10/26

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【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？

中央滙金於分別於10月11日及23日發布通知，在二級市場增持工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 及建行 （00939） A股股份，以及買入交易型開放式指數基金（ETF），究竟中央滙金有幾多彈藥？估計近300億元。

根據中央滙金截至6月底止的半年報告，在現金流量表所顯示，期末現金及現金等價余額為296.4億元（人民幣，下同），去年同期為1094.8億元，今年初為668億元。換言之，6月底現金近300億元。

10月11日據工中建農四大行申報，中央匯金買入4.77億元，而買入ETF則未有申報金額，假設每日使用5億元，可維穩60個工作日，不過，5億元的力度似乎不足。然而，滙金可以獲中央無限量注資，但暫時未有公布。

另外，兼任中央滙金副董事長的沈如軍，最近已辭任中金董事長職位，增添不確定性。

記者：譚志偉

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【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

欄名 : 即市財經分析

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