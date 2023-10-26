【券商點睇】稅務稽查事件遭過分解讀？ 鴻騰精密基本面修復令人滿意

招銀國際指出，鴻騰精密（06088）股價下挫，主要因傳出國內稅務部門對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查等。該行日前與鴻騰精密管理層進行溝通，管理層認為稅務稽查為每年例行活動，目前公司業務開展一切如常。

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報告中稱，公司即將在11月9日公布第三季業績，預計公司收入與純利將持續較上個季度得到修復，而公司下半年多種新產品放量，以及汽車電子併購案順利併表，將有助於進一步推動公司盈利水平修復。

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展望下半年，招銀國際認為鴻騰包括新一代CPU接口產品、DDR5連接器，以及應用在AI服務器的高速連接器產品將逐步上量，Voltaira汽車電子併購案亦會如期完成併表，對於其收入和盈利能力有正面驅動作用。該行給予「買入」評級，目標價2.06元。雖然鴻海集團被稅務稽查的負面因素對股價構成一定壓力，但是對於公司第三季業績及下半年基本面修復看法正面。

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責任編輯：林衛