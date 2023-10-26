【券商點睇】新興領域不斷發力 藥明生物維持高成長性

開源證券報告稱，全球生物藥CDMO市場份額不斷向龍頭集中，領先企業將會強者恒強，作為目前穩佔國內市場龍頭地位的藥明生物（02269），其成長性與盈利能力均強於國際同行，未來可期。借助於全球領先的CRDMO模式，公司在手綜合項目的厚度與豐度持續增加。

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同時，通過「贏得分子」策略，藥明生物的臨床後期及CMO項目加速放量，商業化階段業務進入收獲期。公司已搭建覆蓋藥物發現（R）、藥物開發（D）與藥物生產（M）的一體化技術平台，能夠為ADC、雙抗與疫苗等生物藥提供端到端CRDMO服務。截至6月底，公司原液產能已達26.2萬升，預計未來將擴大至超過58萬升，為全球化業務發展提供產能支撐。

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報告稱，該行首予藥明生物「買入」評級，看好其長期發展，預計2023至2025年純利為51.28億元（人民幣，下同）、67.63億元及90.1億元，估值合理。中長期看，公司在ADC、雙抗、疫苗等成長性高的新興領域不斷發力，項目數量持續高增長，有望打開業績的向上空間。同時，公司加速海內外產能建設，積極推進全球業務布局，為全球化業務拓展提供產能支撐。

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責任編輯：林衛