【施政報告2023】政府推「電商易」受業界歡迎　助資本不足中小企踏出第一步

施政報告提到多項支援中小措施。商經局會成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，協助中小企拓展內地電商業務，包括在電商平台舉辦「香港購物節」，同時在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」下推出「電商易」，讓企業可運用100萬元資助推行電商項目，以及加快推進「跨境一鎖計劃」和「貿易單一窗口」等，提升清關和電商發貨效率。



【施政報告2023】中小企融資擔保「還息不還本」 增設彈性還款選項



【施政報告2023】推動中小企發展電商 貿發局助力 拓「港商產品」內銷



另一方面，早前推出的「中小企融資擔保計劃」的「還息不還本」安排下，企業可因應自身現金流，選擇在指明期內，每月可選擇償還原本應償還本金的一成、兩成或五成。



麥美儀：宜建立集多家電商的一站式平台

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀表示，「香港購物節」及「電商易」的想法相當好，她建議小組可以建立平台，內有不同跨境電商供中小企選擇，當大家也放好貨上一些電商平台後，就可以舉辦香港購物節，方便內地消費一站式購買。



談到「還息不還本」安排，她仍然希望政府多考慮該會提出，給中小企選擇延後2年還款，應對全球經濟的挑戰，強調未來經濟發展，不是單靠刺激方案可做到。很多時受環球政經因素影響。

有準時還利息的中小企，是有心還款的，可多給彈性。

▲ 麥美儀希望，電子商貿發展專責小組宜建立集多家電商的一站式平台。

李志峰：政府應主導經濟發展方向

中華出入口商會副秘書長李志峰對於政府推出「電商易」，並帶有確實的措施，有點喜出望外。皆因傳統的進出口及批發零售業，面對很大挑戰。難再以實體走出去，要發展離岸進出口貿易，電商是其中一個渠道。至於企業可運用100萬元資助推行電商項目，他認為作為起步引擎是足夠的，也可平衡業界利益及公帤的運用。

有些人想試但沒有資本，政府提供了誘因去做。

他建議，新措施的申請程序流程一定要簡便，資助及監管應有平衡；另外，他指積極不干預的小政府模式已不合時宜。

政府應有政策，然後大家跟住政府去發展。若有政策扶助，企業好難單打獨鬥，政府應在自由經濟下主導香港的商業發展方向。

▲ 李志峰建議，政府應主導經濟發展方向。

張運裕：政府資助增誘因

正品藥業有限公司董事總經埋張運裕表示，對於專營保健品的香港品牌來說，透過電商拓內地市場較容易。更指有政府資助，更有誘因去發展。同時他更希望特區政府可協助保健品品牌與內地監管機構接軌，更易了解監管及法規。他未來計劃發展海外市場，故會多申請相關的政府資助，加快發展步伐。

▲ 張運裕指，政府資助增發展電商的誘因。

本報記者：梁巧恩



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