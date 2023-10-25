【樓市減辣】新世界：適切回應市場環境變化　對樓市起正面作用

新世界發言人說，全力支持行政長官最新發表的《施政報告》，認為報告提出多項具前瞻性的振興經濟及改善民生措施，適切回應社會及市民需求，並同時增強本港在全球的競爭力。

對於《施政報告》內提出樓市「減辣」措施，發言人說，歡迎政府適切回應市場環境變化，幫助市民減輕購買物業的財務負擔，並回應外來人才在港置業時的需要，有助吸引更多外地人才來港，對樓市起正面作用。

發言人又說，政府計劃在啟德建造智慧綠色集體運輸系統，將有助改善啟德區內交通，而新提出的北部都會區的鐵路規劃，亦有助進一步釋放北都的發展潛力，而集團現時在區內持有約1,500萬平方呎農地，期望北都以產業導向的發展新引擎，為香港帶來更蓬勃的經濟新機遇。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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