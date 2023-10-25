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大摩：智慧綠色集體運輸改善啟德跑道區交通　大摩：中海外、新世界、恒地、會德豐較多項目

股樓投資 20:04 2023/10/25

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啟德跑道區是未來供應重鎮，但由於交通配套與原先規劃有落差，影響該區新盤銷售。新一份《施政報告》提出，在啟德建造智慧綠色集體運輸，連接啟德跑道區至港鐵啟德站，以強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。摩根士丹利報告提到，新措施將加強啟德跑道區連通性，而中海外、新世界、恒地、會德豐地產有該區較多的投資。 

大摩報告同時分析新一份《施政報告》措施對樓市的影響，認為雖然基於高利率，樓價前景仍然負面，但印花稅的放寬或推動交易量增加。加上更多措施吸引人才和資本，有助股市增長，從而促進財富積累。 

報告提到，三大樓市辣招獲整調，有助帶動成交量回升，而《施政報告》中提出，向合資格海外專才徵收置業印花稅的安排，由「先徵後退」，改為「先免後徵」，則能提供誘因使合資格海外專才更早置業，而且成為永久居民。 

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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撰文 : 黃卓賢

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