▲ 【施政報告2023】羅兵咸永道：籲考慮豁免市場中介機構的印花稅 優化家族辦公室稅務優惠制度

新一份施政報告提出，將股票印花稅由0.13%減至0.1%，即回復至原本的水平。羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒表示，認為政府此次調整已經在調低股票印花稅與財政收入之間取得平衡。此外，羅兵咸永道亦期望政府能徹底審視印花稅對市場中介機構及本地金融產品發展的影響，考慮豁免市場中介機構的印花稅。

羅兵咸永道又指，歡迎《施政報告》建議在明年推出專為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計劃，推動開發科技方案，並建議政府考慮採取稅務激勵措施，鼓勵更多私人投資投入綠色項目。例如，擴大現有合資格債務工具計劃的免稅範圍，涵蓋綠色和ESG債券，這將吸引更多資金流入在香港交易的該類債券。

另外，在家族辦公室方面，羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥指，香港若要成為亞洲超高淨值人士進行財富管理的首選之地，認為政府需要進一步優化家族辦公室稅務優惠制度。家族辦公室的投資類別一般比基金更為廣闊，除了傳統資產如股票、衍生工具及收息類資產外，它們亦喜歡投資藝術品、酒及虛擬資產等。

不過，現行的稅務優惠制度並未考慮這些非傳統投資產品，且對利息等收入亦有一定限制。因此，羅兵咸永道建議，政府擴大可獲得稅務優惠的投資資產類別及收入，使香港的家族辦公室稅務優惠制度更具競爭力，這將有助帶動金融及其他相關專業服務的需求。

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編輯：袁諾曦