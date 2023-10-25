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【施政報告2023】銀行界回應施政報告　銀行公會：為香港銀行業帶來更多機遇

股市 20:40 2023/10/25

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【施政報告2023】銀行界回應施政報告　滙豐：措施能進一步提升香港國金中心地位

特首李家超今日（25日）宣讀新一份《施政報告》，關注重點包括樓市「減辣」、下調股票印花稅、引入公司遷冊機制，吸引企業來港、推動人民幣櫃台納入港股通，落實離岸國債期貨，以及搶人才等措施等，銀行業界普遍持歡迎態度，本文綜合銀行業界對《報告》的看法，以便讀者閱覽。

銀行公會：為香港銀行業帶來更多機遇

銀行公會表示，《施政報告》提出了多項措施，以鞏固和持續發展香港在 「十四五」規劃下的「八大中心」定位，為經濟持續發展進一步奠定堅實基礎。在鞏固金融中心地位方面，《施政報告》的舉措全面而有力，包括提升股票市場競爭力、強化離岸人民幣業務、深化大灣區金融合作、推動綠色和可持續金融發展等方面的措施，認為該等措施積極回應市場實際需要，相信有助提升金融服務的競爭力。

銀公指出，「北部都會區」是香港未來發展的新引擎，《施政報告》提出成立由財政司司長帶領的「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」，利用市場力量，槓桿市場資金和效率，為「北部都會區」及交椅洲人工島等項目的不同投資融資方案提供意見，相信將加快北部都會區的發展，帶動香港產業發展，並為銀行業帶來更多機遇。 

滙豐：措施助香港提升國際金融中心地位

HSBC滙豐 （00005） 表示，歡迎《施政報告》提到多項刺激香港經濟和創新投資的措施。滙豐香港區行政總裁林慧虹指，無論是吸引海外企業和人才、推動國際貿易、可持續金融，以至人民幣國際化，該行相信相關措施能進一步提升香港國際金融中心地位，配合可靠的金融基建、高效的資本市場及完善的金融服務，可以滿足海外和內地企業的需要。
 
林慧虹稱，樂見各項擴大香港貿易網絡的措施，包括強化粵港澳大灣區各城市的合作、在一帶一路沿線國家設立更多辦公室，以及與東盟和中東地區的國家簽訂更多投資協議等。滙豐會繼續透過其環球網絡，支持企業開拓新市場、擴大客戶群及擴展業務。
 
她又表示，目前香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，也是全球最大的離岸人民幣中心。自首個互聯互通計劃，即「滬港通」，於2014年推出以來，截至今年9月底，流入香港的資金累計達到2.43萬億人民幣。她稱，期待當局推出包括債券期貨等更多人民幣計價產品，讓香港發展成離岸人民幣風險管理中心。

恒生：施政報告措施助鞏固國金中心地位

恒生銀行 （00011） 執行董事兼行政總裁施穎茵表示，施政報告明確訂出確保香港競爭力和經濟持續發展的措施，配合大灣區的發展策略，同時報告亦重點闡述鞏固和發揮金融服務優勢，改善資產市場的流動性和投資市場氣氛，帶動財富效應及刺激經濟增長的措施，並且繼續加強招商引資，發展多元經濟，以及提升香港延攬和培訓人才的能力。這將有助進一步鞏固香港作為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的地位。

中銀：施政報告措施為本港長遠發展及繁榮安定創更有利條件

中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜認為，施政報告當中提出涵蓋範圍廣泛的政策措施貫徹落實一國兩制方針、維護國家安全、發展經濟和改善民生，為本港長遠發展及繁榮安定創造更有利條件。

他表示，施政報告提出發展「總部經濟」，鼓勵尤其以亞太區為業務核心的企業遷冊來港，讓外國在港公司人員可「一簽多行」到內地，以及重啟「資本投資者入境計劃」等舉措將有助吸引企業及人才到港，提升香港經濟發展可持續性。

孫煜認為，施政報告中提出支持金融和創新科技發展的各項措施，將有利香港特區政府推進「南金融、北創科」的重要發展佈局，透過加強金融和創科的有機結合達致產業結構更多元化，提升本港經濟韌力之餘，亦能增強香港在全球經濟中的競爭力。

渣打：調整股樓印花稅助提升市場競爭力　刺激經濟增長

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，施政報告提出一系列具前瞻性的措施，多方位發揮香港的不同優勢及提高競爭力，鞏固香港的國際金融中心地位，以把握全球經濟重心東移、亞洲和中國經濟快速增長的機遇。她指調整買賣物業相關的印花稅及股票印花稅等相關措施，有助降低交易成本，提升物業及股票市場競爭力，推動投資氣氛，刺激經濟增長。該行歡迎政府延續各種招商引資引才的措施，有利該行於國際市場中吸引頂尖企業及人才，同時支援本地企業對外開拓新的業務市場。

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編輯：胡學能

港股 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）
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