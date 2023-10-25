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【施政報告2023】港鐵：研究重新規劃及發展紅磡站與周邊設施用地

股市 19:36 2023/10/25

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【施政報告2023】港鐵：研究重新規劃及發展紅磡站與周邊設施用地

施政報告提出優化三條鐵路方案，包括在「中鐵綫」設置東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個中途站，並且加 推兩個新本地鐵路項目：「北環綫東延綫」以及由香園圍連接東鐵綫粉嶺站的「新界東北綫」。港鐵 （00066） 表示，這些項目將擴大本港鐵路網絡的覆蓋面，加強連繫社區，會密切留意有關項目規劃的進展，並全力配合。

港鐵同時全力推進《鐵路發展策略2014》下的鐵路項目，集團於今年政府分別就東涌綫延綫、東鐵綫古洞站及屯門南延綫簽訂項目協議，並於今年內陸續動工；集團亦正就東鐵綫上擬建的新白石角車站進行有關建造工程的研究工作，並會就推進項目與政府保持緊密聯繫。

另外，港鐵公司會留意施政報告內提到的洪水橋╱厦村智慧綠色集體運輸等 項目的下一步發展，並作出相應配合。

公司亦會應政府邀請，研究重新規劃及發展紅磡站與周邊鐵路設施用地、附近臨海及碼頭設施用地，以更新紅磡站的配套、釋放商住樓面及締造活力海濱。

港鐵公司主席歐陽伯權博士表示，港鐵公司歡迎並會全力配合2023年施政報告中提出的鐵路項目及相關土地發展計劃，以配合香港未來的發展及策略定位。

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編輯：袁諾曦

港股 港鐵公司（00066） 施政報告
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