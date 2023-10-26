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歐洲年青人為抗全球暖化 願棄揸私家車及生更少子女

環球社會熱點 09:05 2023/10/26

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一項針對歐洲七國的民調顯示，歐洲年青人為應對全球暖化危機，更願意對生活模式作重大改變，包括放棄駕駛私家車及減少生育兒女數量。

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研究機構YouGov今年8月，於英國、丹麥、法國、德國、意大利、西班牙和瑞典作調查。

調查問到受訪者準備作哪些犧牲來應對全球暖化，28%年齡18至24歲的年青人表明願意減少生育兒女的數量，有3成人則有此計劃。至於老一輩願作此犧牲的比例則介乎13%至19%。

年青人也更願意放棄駕駛私家車， 54%年青人表明只會步行、踩單車或乘搭公共交通工具。另有45%的65歲以上人士願選擇此生活模式，

41%的年青人及21%的65歲以上人士，則願意改用電動車代步。

至於飲食習慣方面，21%年青人願意或已放棄食肉及乳製品，明顯高於55至64歲的17%，和65歲以上群體的13%。

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不過較年長群體願作較小改變的比率更高，例如在家中設綠色空間、只食當令農產品、從不購買即棄塑膠產品。

另外，各年齡群體普遍都憂慮氣候危機及其潛在影響。從年青一輩到65歲以上群體，都有超過7成人非常或相當憂慮氣候危機。

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責任編輯：鄭錦玲

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