YouTuber拍片教「免費」遊日本 坐霸王車呃酒店自助餐

一名外國YouTuber「Fidias」周末發布影片，稱要教網民免費遊日本。他在片中示範逃票坐霸王車，又扮住客於五星級酒店食霸王餐，並到處向日本人索取金錢，惹起網民紛紛批評。

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「Fidias」原名Fidias Panayiotou，來自塞浦路斯，在YouTube有238萬訂閱者。他與其餘三挑戰在不花錢的情況下，由長崎前往青森，成功者可獲得1萬美元（約7.8萬港元）獎金。

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他乘搭新幹線時躲在列車廁所，試圖避過檢票。當被職員發現時，他又裝病逃脫。

YouTuber Fidias also walked into a hotel in Kyoto, tricked an employee into thinking he was a paying guest, and ate a "free" buffet meal.

Does it require "research" to understand this is unacceptable in Japan? In what country's culture is this okay?pic.twitter.com/NRnNMkzNGV https://t.co/rnjYhL7WCd — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 24, 2023

「Fidias」曾向陌生人索取金錢坐巴士，但欠80日圓車費，巴士司機報警後，「Fidias」被帶到警局拘留5小時才獲釋。

他在社交平台X（前稱Twitter）上的另一段影片中，向其他人吹噓自己剛在京都酒店享用五星級日式自助餐，即使是食霸王餐也能順利離開酒店。

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「Fidias」周二（24日）就事件致歉，稱其本意並非要讓日本民眾難過，承諾日後會先了解當地文化規範。

有部分支持者認為「Fidias」很勇敢，但多數網民都批評他濫用當地人的善心及好客態度。有日本網民甚至表明，不希望遊客破壞環境，也不需要「Fidias」這類旅客。

日本首相岸田文雄近期表示，在某些地區和特定時期，有入境旅客的不禮貌行為已影響當地居民生活。

JR九州表示會研究相關影片並作調查，再決定是否就其逃票行為報警。

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責任編輯：鄭錦玲