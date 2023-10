YouTuber拍片教「免費」遊日本 坐霸王車呃酒店自助餐

一名外國YouTuber「Fidias」周末發布影片,稱要教網民免費遊日本。他在片中示範逃票坐霸王車,又扮住客於五星級酒店食霸王餐,並到處向日本人索取金錢,惹起網民紛紛批評。

「Fidias」原名Fidias Panayiotou,來自塞浦路斯,在YouTube有238萬訂閱者。他與其餘三挑戰在不花錢的情況下,由長崎前往青森,成功者可獲得1萬美元(約7.8萬港元)獎金。

他乘搭新幹線時躲在列車廁所,試圖避過檢票。當被職員發現時,他又裝病逃脫。

YouTuber Fidias also walked into a hotel in Kyoto, tricked an employee into thinking he was a paying guest, and ate a "free" buffet meal.

Does it require "research" to understand this is unacceptable in Japan? In what country's culture is this okay?pic.twitter.com/NRnNMkzNGV https://t.co/rnjYhL7WCd