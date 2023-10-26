【體育用品股】李寧第三季零售流水按年升中單位數、惟同店銷售倒跌　股價大跌21%破底

▲ 【體育用品股】李寧第三季零售流水按年升中單位數 惟同店銷售倒跌

李寧 （02331） 公布，第三季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長，但同店銷售按年錄得中單位數下降。李寧股價低開13.9%，開報26元破底，開市後跌幅擴大至21%，破底低見23.7%，成交4.2億元。

零售流水方面，期內李寧線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；然而，電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。

至於同店銷售，李寧指，零售渠道錄得中單位數增長及批發渠道錄得10%至20%低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。

截至9月底止，於中國，不包括李寧YOUNG，李寧銷售點數量共計6,294個，按季淨增加127個。而李寧YOUNG銷售點數量共計1,370個，按季淨增加89個。

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編輯：袁諾曦