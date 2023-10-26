  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 02:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育用品股】李寧第三季零售流水按年升中單位數、惟同店銷售倒跌　股價大跌21%破底

股市 09:32 2023/10/26

分享：

分享：

【體育用品股】李寧第三季零售流水按年升中單位數　惟同店銷售倒跌

李寧 （02331） 公布，第三季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長，但同店銷售按年錄得中單位數下降。李寧股價低開13.9%，開報26元破底，開市後跌幅擴大至21%，破底低見23.7%，成交4.2億元。

零售流水方面，期內李寧線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；然而，電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。

至於同店銷售，李寧指，零售渠道錄得中單位數增長及批發渠道錄得10%至20%低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。

截至9月底止，於中國，不包括李寧YOUNG，李寧銷售點數量共計6,294個，按季淨增加127個。而李寧YOUNG銷售點數量共計1,370個，按季淨增加89個。

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

相關文章：

【體育用品股】中動向上季Kappa品牌同店銷售按年增中單位數

【業績｜體育用品股】滔搏中期多賺16.7%　中期息增逾兩成至16.89仙　現價股息率約6.6厘

【分析】Nike及adidas反攻搶中資體育用品品牌市佔率　為何大行最看淡李寧前景？

編輯：袁諾曦

港股 李寧（02331）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款