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【懶人包︱施政報告2023】一文看清施政報告重點政策、官員解説、分析及回應　涉下調股票印花稅、樓市減辣、鼓勵生育等

股市 10:03 2023/10/27

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懶人包︱施政報告2023

行政長官李家超發表2023年施政報告，為任內的第二份施政報告。施政報告的關注重點包括樓市「減辣」、下調股票印花稅、向新生嬰兒派2萬元，以及搶人才等措施等。本文綜合今次施政報告的重點政策，以便讀者閱覽。

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