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【懶人包︱施政報告2023】一文看清施政報告重點政策、官員解説、分析及回應 涉下調股票印花稅、樓市減辣、鼓勵生育等
股市 10:03 2023/10/27
行政長官李家超發表2023年施政報告，為任內的第二份施政報告。施政報告的關注重點包括樓市「減辣」、下調股票印花稅、向新生嬰兒派2萬元，以及搶人才等措施等。本文綜合今次施政報告的重點政策，以便讀者閱覽。
官員解説：
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各界回應：
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金融及股市
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樓市及土地建設
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生育
人才
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數碼科技
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極端天氣
福利
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其他
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