【保你大】女人賠錢多過男人？！ 婦科癌索償金額接近千萬 ?

經過連場風雨之後，最近兩星期都忙於家居保險和車保的索償，這天終於稍為清閒點，可以去芳姐的茶餐廳嘆個下午茶。公司最近發放了一份《2022年賠償報告》，於是我就拿出來細閱。

芳：「森哥，為何這般靜焗，自己一個人嘆茶，還聚精會神看書。」

森：「芳姐，我不是看書，是看保險公司的賠償分析報告。」

芳：「賠償分析報告？有趣呀！可以透露一下『內幕』嗎？」

森：「其實沒有甚麼內幕！不如我們互動一下，考考妳的常識吧！」

芳：「好呀。」

森：「我手上的報告就是跟醫療、危疾和意外有關。我就跟妳分享一下妳有興趣的數據吧！妳估這間保險公司去年最大一宗醫療索償的金額是多少？」

索償金額接近千萬

芳：「嗯，你這樣問，應該是偏向巨額索償？那麼…500萬元？」

森：「是巨額的，其實妳也算準確，但這是男性的金額，如果是女性，金額是接近千萬元的。」

芳：「近千萬元？是甚麼病？」

森：「是婦科癌，但沒具體資料。」

芳：「啊，原來婦科病也可以用這麼多錢？」

森：「以我的經驗來說，女人普遍長命，但卻多病，但不少病又可以醫好，所以壽命會長一點。」

芳：「我有疑問，你說是醫療保險，但傳統的醫療保險，那可以賠到近千萬元呢？是近年流行的高端醫療才可以？」

森：「芳姐，完全正確。如果是傳統的醫療保險，因為每個賠償細項都有上限，所以不大可能一年賠到近千萬元，所以很大機會是高端醫療，這些醫療保險，不設個別項目的上限，只有1年和一世的上限。」

芳：「現在高端醫療的每年賠償上限是多少？」

森：「每間保險公司的產品都有少許不同，但比較普遍是1,000萬元吧！有些也可以去到2,000萬元呢！」

芳：「難道真的有錢才有健康？」

森：「應該是有錢總好過無錢，有多些錢就多個選擇。好了，我又問妳，妳估危疾賠償中，最大一筆賠償額是多少？」

芳：「醫療是實報實銷，可以反映真正的醫療支出，但危疾是買一個金額，視乎投保人想買多少，對嗎？」

森：「芳姐妳好叻，全對呀！」

芳：「我估100至200萬元吧！」

森：「咦，這次有點出入了。早年推出危疾保險時，很多人買的保額都好細，一般都是5-10萬美元。但近年醫療費用高企，才有人買較大的危疾。妳估的金額，可能是近年較普遍的投保額，但也有人會買大一點的。不過，保險公司對於危疾保額是有上限的。」

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女性保險意識較高

芳：「那麼，去到你們的上限嗎？」

森：「應該還未到。開估了，去年男性最高的危疾賠償是800多萬元，而女性就是600多萬元，兩者都是賠癌症。」

芳：「原來如此！」

森：「芳姐，在危疾賠償中，今次女性的賠償額就略低於男性了！但我可以告訴妳，意外保險的賠償數字，又是女性的賠償額高於男性，前者是1,000萬元左右，而後者只是700多萬元。」

芳：「但意外保險也是買一個保額？」

森：「對的，這是反映女性的保險意識較男性強，願意買較大的保額！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第834期《iMoney》Focus。

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撰文：陳玉蓮