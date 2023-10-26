【時間就是金錢】識慳時間等於識理財 LAURASTAR高溫蒸氣消毒系列及HIZERO F100 仿生潔地機 熨燙消毒一Take過

臨近年尾，有許多人會參加各種大小宴會和活動，但每次都要熨衣服實在不是一件人人喜歡做的事。因此，很多人選擇在外面花費數百元至數千元購買一件只穿一次的衣服，這個方法又浪費時間揀選又浪費金錢。若能夠將一件舊衣服熨得筆直而且熨完的衣服又清新，一件衣服已經可以多次穿著，又慳錢但又唔想浪費時間？為了幫助大家慳時間同時慳更多錢，今次捜羅到大優惠。由10月27日至11月26日，Sogo崇光百貨將舉辦一連四星期感謝祭活動，期間LAURASTAR 及HIZERO的皇牌產品，多款產品更以優惠價發售。

LAURASTAR是全球領先的熨燙系統制造商，其獨家DMS微細乾蒸汽技術可以輕易穿透織物面料，只需簡單噴燙，就能達到理想的熨燙效果。強大的蒸汽可以保持衣物100%乾燥，隨時隨地都能穿著整潔的衣物。今次有齊LAURASTAR和HIZERO產品，讓您能夠方便地熨燙衣物，省去頻繁購買新衣服的麻煩和費用。不僅可以節省時間，還能夠節約更多的金錢，抓住這個機會，讓生活更輕鬆！

LAURASTAR LIFT PLUS通過專業的脈衝蒸氣技術，不僅能輕鬆去除深度褶皺，更能通過模擬專業人士的熨燙手法，如脈搏跳動般間歇式釋放蒸氣，呵護精細面料。便攜式設計方便移動，無論室內使用還是外出都可以。而皇牌產品IZZI PLUS 蒸氣消毒掛熨機，配備織品保護底板及非織品保護底板，除了能夠掛熨衣物，同時能高溫消毒家中每一個角落。5秒就可以直接殺滅病毒、細菌及塵蟎，大幅降低過敏和感染的風險，適用於床墊、枕頭、地毯、窗簾及更大的物品和表面。另一創新科技廠商HIZERO最新推出的 F100 仿生潔地機，將掃地、拖地、抹地及自我清潔功能四合為一，為各位繁忙的父母節省大量時間。機器更可配合低敏性的原裝地板消毒清潔液直接使用，加上不會釋出灰塵或過敏原，非常適合小朋友家庭使用。

是次銅鑼灣崇光百貨感謝祭，當中LAURASTAR人氣產品LIFT PLUS及SMART I更被選為每日精選優惠。而首次推出的HIZERO F100仿生潔地機限量版慕光綠色，亦首次登場！各位LAURASTAR及HIZERO粉絲把握機會，將心儀產品帶回家。

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撰文：陳玉蓮