【政府資助】共創明Teen計劃招募第二期學員 下月16日截止報名

政府最近宣布，共創明Teen計劃的第二期現開始招募學員，這次的目標是扶助更多來自基層家庭的中學生，尤其是那些居住在劏房的中一至中四學生。本次計劃名額總共為4,000個名額，截止報名日期為下個月16日。

根據施政報告的宣布，第二期計劃將注入新元素，包括將學員名額從2,800名增加至4,000名，並擴展至涵蓋中四學生。此外，計劃還將增加更多團體活動，例如舉辦更多內地學習交流團，引入師友配對組群安排，並為完成計劃的學員設立校友會，提供多元社交和工作實習機會。

第二期計劃由由政務司司長領導的跨部門行動小組制定並推行，為期一年，包含師友配對、個人發展規劃和財政支援三大元素。每位參與計劃的學員都會被配對一名義務友師，友師將與學員分享人生經驗，啟發學員探索更多個人發展的可能性，幫助學員增強自信心，並鼓勵他們以積極正向的態度設定個人目標。

友師還將幫助學員培養正確的理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啟動資金，實現個人發展計劃。當學員完成計劃後，還將額外獲得5,000元的獎學金，並自動成為校友會會員，享受為期兩年的相關福利。所有有意查詢和報名的學生都可以聯絡自己的學校或協助推行計劃的社福機構，獲取更多資訊和進一步指引。這個計劃旨在幫助弱勢社群家庭的學生，提供他們更多的發展機會和支援，讓他們能夠充分發揮自己的潛力，建立更好的未來。

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撰文：陳玉蓮