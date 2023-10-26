【恒指夜期+ADR】夜期收市升27點　京東美股高港近2%（不斷更新）

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美國數據佳，10年期債息再升穿4.9厘，收報4.961厘，美股受壓，納指重挫2.4%，不過，臨近月底期指結算，夜期收市仍升27點，收報17158點，京東美股高港近2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 110.02 +0.4% 騰訊ADR 288.41 +0.2% 滙豐ADR 58.79 +0.6% 阿里巴巴美股 79.23 -0.1%

北水流出5000萬 力沽中移動、中海油、快手

雖然港股一度升474點，但升市往往反映北水流入放慢，北水整體淨流出5000萬元，美團 （03690） 吸3.3億元，理想汽車 （02015） 及中芯 （00981） 亦輕微吸資，不過，北水愛股中移動 （00941） 卻淨流出6億元，中海油 （00883） 走資5.9億元，快手 （01024） 亦捱沽4.5億元。

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港交所跌4% 電訊股、三桶油下挫 恒指高開低走、反彈93點

港股反彈近百點。恒指高開473點，其後升幅逐步收窄，尾市一度回落至近17000點。恒指升93點，收報17085點，成交954.7億元。科指升2.2%，報3700點。ATM升逾1%至2%，港交所 （00388） 跌4%，本港地產股普遍倒跌。中資電訊股、三桶油下挫，聯通 （00762） 挫逾8%，中石油 （00857） 跌近4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 79.30 +2.7 +34 20 騰訊 287.80 +1.7 +21 12 美團 109.60 +2.0 +19 - 中海油 13.04 -2.8 -9 3 中移動 62.00 -2.1 -13 9 港交所 278.20 -4.1 -23 34

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】中移動第三季純利僅增4% 對派息前景有何影響？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市仍升27點，收報17158點

【23：00】夜期升47點，報17178點

【19：47】夜期升30點，報17161點。

【17：29】【香港樓市】恒地：放寬樓市調控反映政府明白市況及需要 SSD禁售期縮至兩年可提升物業流轉速度

【17：03】【體育用品股】李寧第三季零售流水按年升中單位數 惟同店銷售倒跌

【16：55】【施政報告2023】「打風不停市」目標2024年風季實行

【16：41】【減印花稅】顏招駿：減股票印花稅對港股有幫助 長遠若少徵港股通股息稅幫助更大

【16：21】【香港樓市】里昂：樓市減辣3招料僅推高短期成交量、維持住宅悲觀看法 重申樓價再跌17%的預測

【16：10】ATM升逾1%至2%，港交所 （00388） 跌4%，本港地產股普遍倒跌。中資電訊股、三桶油下挫，聯通 （00762） 挫逾8%，中石油 （00857） 跌近4%，恒指反彈93點，收報17085點，成交954.7億元。科指升2.2%，報3700點。

【16：04】【施政報告2023】股票印花稅將降至0.1% 政府收入料每年減少141億元

【16：00】恒指U盤前升93點，報17084點。

【15：49】恒指收市前升約78點，報17070點，尾市升幅一度收窄至只有9點，低見17001點。

【15：25】港交所 （00388） 尾市跌逾4%，低見276.6元。

【15：23】港股蒸發逾400點升幅，恒指最新升36點，報17028點，再試17000點，今早曾高見17465點，科指升1.4%，報3673點。

【15：12】恒指尾市升幅收窄至百點內，報17089點，升97點。科指升近2%，報3693點。

【15：12】快手 （01024） 尾市逆市跌5%，低見50.9元。

【14：59】【小米1810】小米盧偉冰：全球手機市場今年到達谷底 明年料增長5%

【14：51】恒地 （00012） 轉跌逾1%，新地 （00016） 跌0.4%，新世界 （00017） 跌0.6%，信置 （00083） 升逾1%，長實 （01113） 升1%。

【14：46】聯想 （00992） 升近8%，高見9元，暫為表現最好藍籌，聯通 （00762） 績後挫逾7%，低見4.84元，藍籌中表現最差。

【14：44】【內房危機】碧桂園首次美元債違約 料快將啟動債務重組

【14：41】【2800】盈富基金宣派末期息0.55元 10.30除淨、11.30派發

【14：39】【施政報告2023】銀河聯昌：樓市3招減辣可穩定香港樓價及成交 料逾20萬人買樓意慾增

【14：35】ATM升逾2%至3%，滙豐 （00005） 偏軟跌0.2%，港交所 （00388） 跌逾3%，恒指最新升約182點，報17174點，科指升2.7%，報3719點。

【13：42】恒指升幅收窄至約125點，報17117點，科指升2%，報3699點。港交所 （00388） 跌逾3%，低見278.8元，成交24.7億元。

【13：27】聯想 （00992） 午後升近7%，高見8.89元。

【13：20】BC科技集團 （00863） 最新回吐兩成，低見3.9元。

【13：18】港交所 （00388） 跌幅擴至2%，低見284.2元。

【13：10】恒指升勢再度回順，升約237點，報17228點。港交所 （00388） 又回軟，跌0.1%。

【13：05】樓市減辣，本港地產股個別發展，恒地 （00012） 升近1%，新地 （00016） 跌0.6%，新世界 （00017） 升0.4%，信置 （00083） 升逾2%，長實 （01113） 升0.8%。

【施政報告2023】樓市3招減辣：買家及第二套房稅減半至7.5% SSD禁售期減至2年

【13：00】港股午後初段升304點，報17296點，科指升3.5%，報3748點。股票印花稅下調至0.1%，港交所 （00388） 午後回升0.8%。

【12：34】【施政報告2023】推動將人民幣櫃台納入港股通、落實離岸國債期貨 明年設立全新的綜合基金平台

【12：23】【業績︱內房股】中海外首9個月經營溢利226億元人幣 按年升5.9%

【12：13】【施政報告2023】下調股票印花稅至0.1%、11月底完成立法程序 檢討買賣差價、提供固定費率的計劃

【12：02】【人工智能AI】聯想發表首款AI PC、最快明年9月後上市 楊元慶：AI領域投資10億美元「根本不夠用」

【12：00】恒生指數半日升200點，報17191點，成交540.8億元。科指升2.9%，報3727點。ATM升逾2%至3%，港交所 （00388） 倒跌0.5%，中資電訊股、三桶油逆市跌，其中聯通 （00762） 績後跌7%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌4%及3%。

【11：48】大市今早最多升474點，高見17465點，最新升幅減逾一半，升193點，報17484點。

【11：42】港交所 （00388） 最新轉跌0.5%〉低見288.6元。

【11：40】恒指中午收市前升約264點，報17255點，科指升3.2%，報3736點。

【11：37】港交所 （00388） 升幅收窄至0.3%，低見290元，今早曾升逾2%高見298元。

【11：32】內地股市半日個別發展，上證升0.5%，深證升0.6%，創業板指跌0.5%。

【11：26】聯通 （00762） 跌幅進一步擴大，最新跌7%，低見4.89元，中移動 （00941） 跌1%，中電信 （00728） 跌近2%。

【11：22】中石油 （00857） 跌幅擴至逾4%，中海油 （00883） 跌逾3%，中石化 （00386） 反覆跌0.5%。

【11：17】恒指升幅收窄至約300點，報17299點，升307點，科指升3.3%，報3744點。

【11：11】大市升近400點，報17376點，升385點，科指升3.9%，報3764點。

【11：06】滙豐 （00005） 轉升0.3%，高見59.25元。

【11：04】馬可數字科技 （01942） 逆市挫一成，破底低見2.98元。

【11：00】快手 （01024） 升2%，高見54.75元。

【大行報告】大摩料快手未來60日有70%至80%可能性上升 短期調整增估值吸引力

【10：52】施政報告發表前，恒生指數升約441點，報17433點，科指升4.4%，報3783點。

【10：51】豐盛 （00607） 升逾66%，高見0.027元，成交108.9萬元。

【10：48】恒大汽車 （00708） 抽升14%，高見0.56元。

【10：41】恒地 （00012） 、信置 （00083） 最新升3%，新地 （00016） 升2%，新世界 （00017） 升5%，長實 （01113） 升近2%。

【10：29】Apollo出行建20股併1股，股價跌逾16%，破底低見0.03元。

【10：20】中石油 （00857） 最新跌3%，中海油 （00883） 跌逾2%，中石化 （00386） 轉跌0.3%。

【10：10】ATMXJ最新分別升逾4%至5%，恒指升約400點，科指升4.8%。

【09：58】施政報告發表前，本港地產股向上，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 升逾2%，新地 （00016） 升逾1%，信置 （00083） 升逾3%，長實 （01113） 升逾1%。

【09：58】【貼現窗】金管局通過貼現窗投放2.26億流動性 本月第三次

【09：49】聯通 （00762） 最新跌逾4%，低見5.02元。

【09：47】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%，中移動 （00941） 升0.4%，友邦 （01299） 升近1%，港交所 （00388） 升逾1%。

【09：47】大市開市後升勢回順，恒指最新報17340點，升348點，科指升4.4%，報3779點。

【09：42】小米 （01810） 開市後升幅擴至逾6%，高見13.76元。

【09：40】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別逆市跌逾1%，中石化 （00386） 升0.5%。

【09：36】BC科技集團 （00863） 股價回吐一成，低見4.37元。

【09：30】蔚小理股價造好，蔚來 （09866） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升一成，理想汽車 （02015） 升7%。

【09：27】萬洲 （00288） 股價績後逆市跌逾2%。萬洲首三季生物公允價值調整前盈利按年跌37.7%，至5.7億美元，若是生物公允價值調整後，盈利則跌29.9%。

【業績｜豬肉股】萬洲首三季生物公允價值調整前盈利跌37.7% 料短期財務續承壓

【09：26】聯通 （00762） 靠穩升0.2%，上季盈利按年升3.1%。

【業績｜中資電訊股】聯通第三季盈利按年升3.1%至48.6億人幣

【09：25】歐舒丹 （00973） 高開近3%，上季銷售淨額為5.7億歐元，按年升17.1%，按固定滙率計升25.3%。

【L’OCCITANE】歐舒丹上季銷售按年升17% 美洲地區最勁增長逾57%

【09：24】中海油 （00883） 績後逆市偏軟，低開0.2%。

【業績│油股】中海油第三季純利跌8.1%至339億人幣 資本支出預算調整為1,200至1,300億元

【油股│883】中海油CFO料年底前油價維持80美元以上 有信心可達至全年產量目標下線

【09：21】ATMXJ造好，美團 （03690） 升近5%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，恒指高開473點，開報17465點，成交21.2億元。科指升4.5%，報3786點。

【09：13】期指開報17479點，升521點。

【09：10】恒指黑期升461點，報17458點。

【08：16】【車廠罷工】UAW罷工 耐世特︰波及集團北美設施若干項目、無法準確估計潛在盈利影響

【07：52】【業績｜芯片股】ASMPT第三季盈利按年大跌97.9% 料今季收入跌23.2%

【07：45】【Morning精點】花旗楊海全：今年料再加按息0.5厘、明年底前樓價至少跌10%︱香港未來20年人口淨入300萬？

【07：45】港股ADR收報17361點，升370點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.95元，較港收市價高0.35元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報293.27元，較港收市價高10.27元或3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.03元，較港收市價高3.83元或5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股踏入業績期，地緣危機降溫，美長債息衝高後回順，道指曾升335點，反映中概股表現的金龍指數急漲4%。道指升204點，報33141點；標指升30點，報4247點；納指升121點或0.93%，報13139點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升522點 京東、百度美股高港5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩