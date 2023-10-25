【業績｜芯片股】ASMPT第三季盈利按年大跌98%　料今季收入3.9至4.6億美元（第二版）

▲ 【業績｜芯片股】ASMPT第三季盈利按年大跌97.9% 料今季收入跌23.2%

ASMPT （00522） 公布第三季業績，盈利為1280萬元，按年大跌97.9%，按季亦大跌95.9%，經調整盈利為4540萬元，按年跌92.6%，每股基本盈利0.04元。ASMPT周三（25日）收報68.9元，升1.7%，成交1.1億元。

季内，銷售收入為34.7億元，按年跌23.8%；新增訂單總額29.6億元，按年跌18.3%；毛利11.9億元，按年倒退36.3%，令毛利率大跌670個基點至34.2%；經營利潤率1.9%，跌1,254個基點。

ASMPT：三大因素令利潤率下跌

ASMPT指，季内毛利率下降，主因不利的產品組合、銷量影響及就存庫期較長的存貨作出撥備所致。集團財務總監許一帆表示，SEMI（半導體解決方案）的主營的產品一般利潤率較低，加上與高端智能手機相關的產品銷售下降影響整體利潤率

她補充，已計劃調整產品組合，包括淘汰舊一代、利潤率較低的銲線機等，料第四季該分部毛利率可維持約40%，受先進封裝（AP）和汽車產品組合的毛利改善推動。

AI推動熱壓焊接業務增長勢頭

此外，集團稱，受惠人工智能（AI）熱潮，熱壓焊接（TCB）解決方案增長勢頭持續，集團行政總裁黄梓達透露，已收到首批來自領先晶圓廠的TCB訂單，預計隨著該廠商的封裝能力擴大，又認為先進封裝（AP）需求亦因此增加。

期內，SEMI業務收入15.7億元，跌28.7%；SMT（表面貼裝技術）收入約19億元，跌19.3%，主因是上季續受持續疲弱的行業影響，在審慎的消費者情緒下，供求狀態仍未轉好。

料第四季收入按年跌23%

展望未來，黄梓達指，短期內疲弱的經濟及電子產品終端市場需求，將繼續延長行業庫存調整期，並限制集團客戶群的資本支出，長期前景則較樂觀，是由於如AI、5G、汽車電動化等長期結構趨勢所推動。

集團同時公布第四季銷售收入指引，預計收入介乎3.9億至4.6億美元，以中位數計，按年跌逾23%，按季亦跌逾4%。

（第二版加入業績會内容）

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責任編輯︰梁浩碩