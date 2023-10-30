香港貨品編碼協會(GS1 HK)將於11月14日(星期二)假灣仔會展2樓S200舉辦第22屆GS1 HK高峰會。

高峰會以「締造數碼化的可持續未來」為題，預期匯聚600多位來自不同行業的管理層，探討商業轉型、數碼化、可持續性、生成式人工智能、數據智能、大灣區機遇等議題。年度盛會，萬勿錯過！

高峰會邀得香港特區政府財政司司長陳茂波先生作主禮嘉賓致開幕辭，及以下開幕典禮嘉賓：

• 創新科技及工業局局長孫東教授

• 行政會議成員暨立法會議員林健鋒先生

• 立法會議員易志明先生

• 全國政協委員、立法會議員邵家輝先生

• 立法會議員邱達根先生



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精彩環節1：企業轉型論壇 及 可持續性論壇

全球最大的健康與美容業零售商屈臣氏集團，多年來善用科技及數據去推動全球O+O策略，提升消費者於不同購物平台體驗；本地餐飲巨頭美心集團，同樣在創新及可持續性上獨領風騷，如以Web3手機遊戲加強消費者互動，並透過智能科技投入「減塑」「減碳」等5大永續發展方向等。中華煤氣理解轉型至可再生能源、並將生物質和有機廢物資源轉化為能源等，是克服氣候挑戰和實現淨零排放的關鍵，致力將能源『由灰轉綠』。在企業轉型論壇上，屈臣氏集團、美心集團和中華煤氣的高層將為您闡述其舉措及分享對未來展望。

可持續發展對企業是「大有大做、細有細做、不得不做」的環節：除了提升品牌形象，更可長遠為企業拓展新客源和投資者。但企業要如何設立可持續發展目標，於日常運作中實踐？現今消費者期望企業為環保、社會出一份力，企業可如何利用科技實踐的同時，亦讓消費者獲知企業舉措甚至參與其中？星展銀行(香港)、Deloitte HK、茲曼尼、Swire Coca-Cola高層將為您逐一剖析。立即報名參加，聯絡我們取得半價優惠（https://forms.gle/zaAc5ngfF6mLE1Wk8）

精彩環節2：2023消費者調查 及 CEO論壇

零售業不斷變化，消費者對純網購、直播帶貨等熱情稍減，卻對體驗式、遊戲化(gamification)購物模式產生興趣，同時越來越關注產品的來源和可持續性，零售界未來一年如何部署？最新消費者研究報告將為您揭示零售趨勢。DMALL、GS1 HK、畢馬威中國、Love, Bonito等行業領袖將根據調查報告內容，深入探討消費者全渠道零售、低碳消費、數據收集等議題。

精彩環節3：生成式人工智能 及 百佳智慧轉型與創新之道

ChatGPT是巿場熱話，許多人以為生成式AI只會文字工作，但其實在採購、資源分配、需求預測、風險管理、客戶服務、物流優化等項目上也能應用，大幅提升業務效能。澳門銀河、數據素養協會、捷成洋行、怡和餐飲、捷成洋行、微軟等行業領袖，將一起討論新AI技術的廣泛應用及其中利弊。

坐擁超過260間超巿的百佳香港負責人，將分享公司O+O策略如何「每一天令顧客會心微笑」，當中包括自動化「網購物流中心」實現即日送貨，及各項O+O融合線上線下的服務，為消費者帶來驚喜體驗！立即報名參加，聯絡我們取得半價優惠（https://forms.gle/zaAc5ngfF6mLE1Wk8）

精彩環節4：智慧企業 | 走向大灣區 | 全渠道商機

特區政府指新型工業化在本地初見成效，扭轉製造業佔本地生產總值比率的下降趨勢。要成就智慧企業，除物聯網等科技外，資金、人手等也是重要元素。星展銀行、大昌行集團、邦盛供應鏈管理、GS1 HK等講者將解構如何打穩智慧企業發展基礎。

大灣區人口超過8,600萬，於2022年在國內生產總值中佔約二萬億美元，具有龐大發展潛力。香港有著「引進來、走出去」的雙向平台角色，企業如何利用這平台角色「賣」向全國，或憑國內資源擴展全球？機場管理局、皇冠爐具、香港物流協會、穩健醫療集團、中山鏵禧電子科技等嘉賓，會分享其大灣區經驗。

由畢馬威、GS1 HK及滙豐於2022年的聯合調查報告指，83%大灣區消費者及74%香港消費者都期望，品牌應打通實體店、網絡、社交媒體等渠道，塑造暢通的購物體驗。本會與Buyandship、HKTVmall及Carbon Wallet等等企業會探討如何連通線上線下，減低倚賴單一銷道渠道的風險。

尚有其他重量級嘉賓，請密切留意本會網站https://bit.ly/GS1HK-Summit-2023_hket

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(特約)