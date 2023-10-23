▲ 【外圍一周前瞻】聚焦美GDP及PCE數據 科技股業績期來襲（附表）

本周科技股業績高峰期及重磅美國經濟數據來襲，包括第三季GDP、儲局視為通脹指標的PCE（個人消費支出）指數。市場料美國經濟在第四季仍會繼續增長，但動力將放緩，在不確定性增加下，美股後市具挑戰。

另外，歐洲央行將於本周四公布議息結果，預期利率會維持不變。

本周外圍重點數據 日期 項目 預測 前值 10月24日 標普全球美國製造業PMI初值 49.4 49.8 標普全球美國服務業PMI初值 49.9 50.1 標普全球美國綜合PMI初值 50 50.2 10月25日 美國9月新屋銷售（按月） ＋1% -8.70% 10月26日 美國第三季GDP初值（按季） ＋4.3% ＋2.1% 美國9月耐久財訂單 ＋1.5% ＋0.1% 美國首次申領失業救濟金人數 20.8萬 19.8萬 美國連續申領失業救濟金人數 173.8萬 173.4萬 美國9月成屋待完成銷售（按月） -1.60% -7.10% 歐央行利率決定 4%-4.75% 4%-4.75% 10月27日 美國9月PCE物價指數（按月） ＋3.4% ＋3.5% 美國9月核心PCE物價指數（按月） ＋3.7% ＋3.9% 美國10月密西根大學市場氣氛終值 63 63

市場預期美國第三季GDP初值將由2.1%跳升至4.3%，主因就業人數增長及消費意外強勁，而9月核心PCE預期按年增長回落至3.7%。

本周大型科技股業績有微軟（美︰MSFT）、Alphabet（美︰GOOGL）、META（美︰META）、亞馬遜（美︰AMZN）等，並對股市影響舉足輕重，估值亦相對較高。 市場觀望會否有AI熱潮傳遞至盈利的進一步訊號。

值得留意是，Tesla（美︰TSLA）上季業績遜預期，股價上周即重挫15%，或許成為科技股績後表現的預示。

其他焦點業績包括可口可樂（美︰KO）、3M（美︰MMM）、波音（美︰BA）、VISA（美︰V）、Intel（美︰INTC）、福特（美︰F）、埃克森美孚（美︰XOM）。

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編輯：袁諾曦