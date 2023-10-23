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【外圍一周前瞻】聚焦美GDP及PCE數據 科技股業績期來襲（附表）
股市 23:06 2023/10/23
本周科技股業績高峰期及重磅美國經濟數據來襲，包括第三季GDP、儲局視為通脹指標的PCE（個人消費支出）指數。市場料美國經濟在第四季仍會繼續增長，但動力將放緩，在不確定性增加下，美股後市具挑戰。
另外，歐洲央行將於本周四公布議息結果，預期利率會維持不變。
|本周外圍重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|10月24日
|標普全球美國製造業PMI初值
|49.4
|49.8
|標普全球美國服務業PMI初值
|49.9
|50.1
|標普全球美國綜合PMI初值
|50
|50.2
|10月25日
|美國9月新屋銷售（按月）
|＋1%
|-8.70%
|10月26日
|美國第三季GDP初值（按季）
|＋4.3%
|＋2.1%
|美國9月耐久財訂單
|＋1.5%
|＋0.1%
|美國首次申領失業救濟金人數
|20.8萬
|19.8萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|173.8萬
|173.4萬
|美國9月成屋待完成銷售（按月）
|-1.60%
|-7.10%
|歐央行利率決定
|4%-4.75%
|4%-4.75%
|10月27日
|美國9月PCE物價指數（按月）
|＋3.4%
|＋3.5%
|美國9月核心PCE物價指數（按月）
|＋3.7%
|＋3.9%
|美國10月密西根大學市場氣氛終值
|63
|63
市場預期美國第三季GDP初值將由2.1%跳升至4.3%，主因就業人數增長及消費意外強勁，而9月核心PCE預期按年增長回落至3.7%。
本周大型科技股業績有微軟（美︰MSFT）、Alphabet（美︰GOOGL）、META（美︰META）、亞馬遜（美︰AMZN）等，並對股市影響舉足輕重，估值亦相對較高。 市場觀望會否有AI熱潮傳遞至盈利的進一步訊號。
值得留意是，Tesla（美︰TSLA）上季業績遜預期，股價上周即重挫15%，或許成為科技股績後表現的預示。
其他焦點業績包括可口可樂（美︰KO）、3M（美︰MMM）、波音（美︰BA）、VISA（美︰V）、Intel（美︰INTC）、福特（美︰F）、埃克森美孚（美︰XOM）。
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編輯：袁諾曦
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