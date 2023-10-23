▲ 【A股監管】《證券日報》：北向資金流即時數據或致片面解讀 建議優化或減少南水信息披露

官媒《證券日報》近日發表題為《業內人士：A股積極因素匯聚 需客觀理性看待北向資金交易信息》報道，當中提到，行情商整合滬深港通的北向資金實時買入、賣出金額數據後，A股投資者可在盤中交易時獲取北向資金淨流入或流出信息，「這在一定市場條件下，可能會出現對北向資金片面、過度甚至錯誤的解讀，從而對投資者交易判斷造成影響」。

《證券日報》報道指「資訊揭露並不是越多越好」，並引述不具名的業內人士認為，相較於中小投資者，機構投資者的資訊蒐集分析能力更強，北向資訊高頻披露， 有可能增加機構投資者的資訊優勢，而中小投資者處於相對劣勢，資訊使用上並不平衡，從維護市場整體資訊揭露公平性的角度，可考慮優化盤中即時交易資訊揭露，並一定程度減少盤後揭露內容或降低頻率。

證券日報：A股積極訊號累積

《證券日報》引述業內人士稱，近期A股北向資金大幅波動主要受海外市場波動、地緣政治衝突以及聯準會持續升息等外部因素影響，A股市場近期積極訊號正持續累積。

報道指，投資人應客觀理性看待A股北向資金交易訊息，監理機關亦應綜合考慮市場發展階段、投資人結構及資訊揭露慣例，推動完善北向交易資訊揭露與市場發展的適配性，較好保護中小投資者合法權益。

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編輯：李哲毅