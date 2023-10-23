▲ 【中國救市】國家隊再度入市 中央匯金周一掃入ETF、強調未來繼續增持

國家隊再度入市，中央匯金宣布，周一（23日）買入交易型開放式指數基金（ETF），並將在未來繼續增持。 A股上市的滬深300 ETF易方達（滬：510310）據報周一尾市出現異動，成交量迅速擴大，收市前最後30分鐘成交6.88億元（人民幣，下同），最後10分鐘成交4.2億元， 最後5分鐘成交2.45億元，全日成交11.4億元。

滬深300 ETF 易方達曾出現一定溢價，一般而言，溢價僅在尾市出現，成分股進入競價時段，無法即時成交，做市商難以透過股票申購創設份額所致。

今月11日，中央匯金入市掃入四大行工商銀行 （01398） （滬：601398）、農業銀行 （01288） （滬：601288）、中國銀行 （03988） （滬：601988）、建設銀行 （00939） （滬：601939）的A股股份，並將在未來六個月繼續增持。

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編輯：李哲毅