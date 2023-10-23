【生科股】科倫博泰遭股東默沙東終止兩項涉臨床前ADC資產合作　周二復牌

▲ 【生科股】科倫博泰被股東默沙東終止兩項涉臨床前ADC資產合作 周二復牌

今年7月中旬才上市的內地生科股科倫博泰-B （06990） 上周五（20日）股價插水7%後停牌。科倫博泰周一（23日）發公告指，接獲其股東之一、美國製藥巨頭默沙東（MERCK，美：MRK）通知，對方決定終止一項由科倫博泰所授予的一項臨床前抗體藥物偶聯物（ADC）資產的獨家許可，以及不行使另一項臨床前ADC資產的獨家許可選擇權。科倫博泰周二（24日）復牌。

根據招股文件，科倫博泰原本已與默沙東訂立三項許可及合作協議，以開發用於癌症治療的9項ADC資產，包括已推進至臨床階段的3項ADC資產（包括集團的核心產品SKB264，及主要產品SKB315和SKB410）及6項臨床前ADC資產。 而今次默沙東終止部分合作後，科倫博泰仍與默沙東就3項臨床階段ADC資產，及4項臨床前ADC資產進行合作。

科倫博泰：與默沙東繼續推進臨床前ADC項目合作

科倫博泰在公告強調，默沙東亦向公司確認，依然致力於與科倫的合作，繼續推進SKB264/MK-2870、SKB315/MK-1200、一項未披露的一期項目及其他臨床前ADC項目。

科倫博泰又引述默沙東稱，對方計劃加速推進SKB264/ MK-2870的臨床開發項目，於近期發佈了針對特定非小細胞肺癌患者的三期臨床試驗的啓動。科倫博泰稱，會與默沙東可以就新靶點ADC資產探討其他合作機會。

默沙東上周宣布購買其日本對手ACD銷售權

日本製藥商第一三共（Daiichi Sankyo）上周五（20日）表示，默沙東同意購買其三種實驗性抗癌藥物的銷售權，以進一步擴大其產品組合，據報這三種潛在抗癌藥物都屬於ADC的新興藥物種類。

另外，科倫博泰稱，計劃實施H股全流通計劃，將向聯交所申請批准。

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編輯：李哲毅