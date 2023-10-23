▲ 【藍籌股】創科實業：第3季起旗艦品牌Milwaukee增長加快 重申下半年整體收入中個位數增長目標

藍籌工業股創科實業 （00669） 發布公告，基於第三季的強勁銷售，重申對下半年實現中段個位數的收入增長目標愈具信心，更有望略超預期，提到所有主要業務部門和地域持續為績作出貢獻。創科實業稱，其旗艦業務 Milwaukee 第3季起繼續表現出色，且以優於之前上半年高於9%的增長水平推進，會繼續對 Milwaukee 作出策略性投資以促進下半年及以後的兩位數增長目標。

創科實業稱，7月以來消費者業務表現，與上半年保持一致，部分乃基於持續的庫存削減措施和較高促銷 開支，公司對消費者業務的新投資採取了謹慎而具針對性的方式，同時有策略地管理營運資本、非策略性銷售及一般行政開支和結構性固定開 支。

創科實業預計，今年有望實現自由現金流接近10億美元的內部目標，高過去年的3.29億美元，公司亦持續 專注於進一步減少整體庫存，同時推動營運資金管理的改進。

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責任編輯：李哲毅