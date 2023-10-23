▲ 【本港初創】集運平台Buyandship：日圓走弱促網購需求、將拓遊日客寄貨服務 冀2年半後規模符上市資格

今年初香港取消防疫措施，以及全面通關，然而，本港經濟以至零售目前尚未完全復蘇，但網購集運初創Buyandship聯合創始人兼首席執行官李兆倫接受本報訪問時認為，疫情時培養網購習慣難以逆轉，尤其日圓匯率走弱，亦刺激港人赴日本網站購物需求。李兆倫透露，Buyandship正與日本零售商洽談合作，冀日後港人在日本當地購物後，隨即可在店鋪內使用其集運服務，「幫你寄回家，唔洗拎咁多」，有信心整體生意額未來3年增長60%至80%。

疫情後更多人外出旅遊，李兆倫提到，今年交易金額增速較疫情期間放慢，但交易量仍然相若。李兆倫稱，今年美元強勢，日本網購貨品「更抵」，提到坊間流行談論「智商稅」，意思類似花了冤枉錢，「同一件貨為什麼要多給30%，以往消費者或無所謂，我不用等四五天，寧願給『智商稅』」。李兆倫稱，近期人們對價格更加敏感，「（網購）花少了錢，但沒有降自己的質素」。

藉投資者做跳板 取日本品牌信任

Buyandship上月宣布完成首輪B輪融資，獲日本公私台營基金Cool Japan Fund 領投7850萬元。李兆倫表示，平台冀用新資金發展業務自動化、研發人工智能，而引入具日本政府背景的投資者有助取得日本品牌信任，「藉著投資者做跳板」。李兆倫提到，期望日後推出日本線下集運服務，形式彷如退稅櫃臺，店鋪內即可寄貨，尤其香港旅客已習慣輕裝上陣，「不用理會行李重量，客戶可以買多些」。

李兆倫透露，Buyandship疫情期間達至收支平衡，現時完成新一輪投資後，冀加大投資擴張業務規模，公司已制定未來3年業務及新產品路線圖，「希望30個月後，我們成為有資格上市的企業」。

近年融資困難 先引入最大投資者

問及香港初創融資環境，李兆倫坦言，去年是融資寒冬期，「之前接觸了100個投資者，有88個願意和我們聊天，有40個願意深入了解，但最後轉化不多個」。李兆倫表示，目前融資策略是先完成最大一個投資者，其後再陸續轉化引入其他投資者，希望未來3個月會有更多消息。

李兆倫提到，近年香港天使輪至A輪資金支援相對充足，但B輪到Pre IPO由於涉及資金數目較大，香港投資者參與意欲較低。

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記者：李哲毅