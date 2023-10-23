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【美國加息】美國今晚再賣債　10年期債息高見5.022厘

股市 18:49 2023/10/23

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【美國加息】美國今晚再賣債　10年期債息穿5厘

獲市場視為無風險利率的美國10年期債息升穿5厘，高見5.021厘，創2007年以來高位，5厘為2000年以來主要關鍵水平，對上一個大關口在2001年5月，當時高見5.512厘。

美國今晚拍賣750億美元的3個月期國庫債券，以及680億美元的6個月期國庫債券。3個月及6個月的債息分別為5.463厘及5.549厘。市場對政府迅速增長的赤字表示憂慮，將迫使財政部加大發債，增加債券供應，將令債價下跌，債息上升。

美國財政部數據，９月底止政府財政年度赤字接近1.7萬億美元，國債總額33.6萬億美元，自2020年第一季爆發疫情以來，債務已增加超過10萬億美元，並採取了大量財政措施來支撑濟。

巴克萊發表報告指，如果聯儲局認為經濟增長強勁，以及通脹具有黏性，而對上調利率持謹慎態度，那麼市場別無選擇，將反映在長期利率上。

債市最近兩個月的拋售，是由長期債券推動的，長期債券更容易受到長期利率升勢和經濟增長強勁的影響，9月CPI按月表現強勁，經濟數據亦顯示增長具有韌性。

道明證券認為，5厘債息有吸引力，但投資者可能會繼續等待催化劑，例如地緣政治危機升溫或增長放緩，而不會貿然接住正在跌下來的刀。

不過，摩根士丹利投資管理表示，5厘是值得買入的水平，因為債息超過該行認為的合理值水平。

投資界亦認為，即使債息升穿5厘水平，聯儲局亦不會因為黏性通脹，而迅速削減借貸成本，即使儲局停止加息。

事實上，就算儲局官員亦曾提出期限溢價的講法，即由於對價格的難以掌握，投資者要求更高的收益率，以補償長期持有的風險。

高昂的借貸成本已在美國處處體現，由30年期定息按揭接近8厘，而信用卡、學生貸款，和其他債務利率，也隨着市場利率上漲而攀升。

儲局主席鮑威爾及其他儲局官員亦認為，債息上升令金融狀況緊縮，緩減加息壓力。

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記者：譚志偉

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