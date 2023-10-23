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【MPF】最賺錢MPF基金今年勁賺24% 大幅跑贏平均回報
強積金（MPF）在股災月不幸中咒，因晨星統計MPF經歷3連跌，繼8月及9月份MPF平均回報各自下挫3%後，截至上周四（10月19日）為止，10月份MPF再暫跌0.79%，拖累首10個月負回報0.29%。不過，仍有個別產品逆市突圍，冠軍基金表現勁彈逾24%，更撼贏MPF一哥宏利的王牌產品。
如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，由此推斷，首10個月表現微跌0.29%，累上班族帳面輸30億元，人均帳戶慘蝕649元。
今年MPF的回報有如過山車，首7個月本來帶挈打工仔人均賺逾1萬元，可惜及至9月時回報已由正轉負。
美股基金表現標青 首10月升14%
總覽各類資產的成績，最多供款人捧場的港股基金，7月曾狂彈7%為大贏家，恒指ETF更收復年初至今的失地。奈何受息魔及內房債危機等夾擊，累港股於8月份急瀉逾1600點，港股MPF插水8%，恒指更於9月份失守萬八點。
今年升幅最勁5隻基金
|MPF計劃
|年內回報
|中國人壽集成信託計劃樂休閒環球股票
|升24.24%
|宏利環球精選計劃北美股票
|升23.39%
|中國人壽美國股票
|升21.93%
|雲鋒金融旗下萬全美國股票
|升15.91%
|宏利日本股票
|升14.75%
今年跌幅最大5隻基金
|MPF計劃
|年內回報
|安聯精選中國A股基金
|跌19.70%
|景順強積金策略計劃中港股票H類基金
|跌15.27%
|AMTD景順香港中國股票
|跌15.21%
|滙豐智選計劃中國股票
|跌13.65%
|恒生智選計劃中國股票
|跌13.65%
晨星指首10個月港股MPF續墊底，累挫10%；排尾2是中國股票MPF，亦下滑9%；而積金評級指中港股票約佔MPF資產約20%，兩市積弱，難免拖累整體回報見紅。
再檢視今年首10個月的強弱產品，最標青是押注美股MPF，急升14%；緊接其後是日股MPF，上揚11%；環球股票MPF急漲9%，歐洲股票MPF亦升近6%而打入5強。
至於細閱市面400多隻基金，除了龍頭宏利擁有兩隻長勝基金外，中國人壽亦有兩隻王牌產品高踞五甲榜，其中的環球股票基金更撼贏宏利而居首。反觀重倉中港股票MPF續陷榜末，例如3大受託人之一的滙豐的中國股票MPF等。
順帶一提，單以10月份計，晨星指幾近滿堂紅，僅美股及港元貨幣市場基金表現逆水上升，包尾是日股及歐洲股票MPF皆跌2%，累整體MPF回報陷負數0.79%。倘以積金評級指9月份MPF總額約1.088萬億元，平均帳戶結餘約23.18萬元計，即本月打工仔的血汗錢蒸發85億元，或人均蝕逾1800元。
香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，即俗稱懶人基金。晨星指，當中兩隻產品：65歲後基金今年微升0.3%；核心累積基金勁升5%，躋身5強，跑贏中位數。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪