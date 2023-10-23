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【加元定存】 加元定存息最高16.8厘 花旗料加拿大息率見頂

Hot Talk 17:46 2023/10/23

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花旗料加拿大息率或已見頂

加拿大將於本周三（10月25日）議息，美資大行花旗料加國的息率可能已見頂，但中長線仍睇好加元。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，花旗分析員預期，加拿大央行的加息周期或已完結。

花旗仍睇好加元 3個月內料見1.34

廖嘉豪補充，4大主因中長線最看好加元，包括：（1）美債收益率升勢，帶動加拿大較長年期的國債收益率走高；（2）加國最新的消費者物價指數 （CPI）緩減本月會議加央行加息25個基點的預期；可是，勞動力市場未有進一步放鬆，工資按年增長仍然偏高，以及任何有關房地產市場觸底的進一步跡象，均導致市場不會輕易下調對加息的預期，或利好加元；（3）加元亦受惠油價上升；（4）透過貿易聯繫，享受美國經濟持續保持靭性的優勢，均支持短線加元上升的預測。

展望商品貨幣的前景，廖嘉豪料3個月內加元見1.34，未來半年至1年預測為1.35；澳元於3個月內預測為0.65，未來半年至1年料為0.63；紐元於3個月內預測為0.59，未來半年至1年料為0.58。

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至於主流外幣的走勢繫於美元，花旗剛上調美滙指數預測，廖嘉豪料3個月內挑戰106.25，未來半年至1年上衝107.2。

此外，港銀續搶加元定期存款，最勇進是建行亞洲，把7天短存年息由13.8厘提高0.3厘，新息率至16.8厘，且放寬條件，毋須像過往須購買結構產品等才享特惠息。建行亞洲的16.8厘，取代雄霸多時的富邦14.28厘而膺冠全城的加元定存息率。

專家建議開立加元定存暫宜短不宜長，靜候加央行議息結果及對息率的前瞻指引，冀方便資金靈活調動。

另順帶一提，本周四（26日）歐洲央行也議息，花旗亦估計歐央加息周期告終。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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