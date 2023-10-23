啟德海灣第一期最快明開價　逾千代理參觀展銷廳 為推盤作準備

由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第一期最快明天公布首批單位價錢。今日（10月23日）與中原地產進行項目簡介會，並安排參觀示範單位，吸引逾千名代理朋友到場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及中原地產九龍區董事劉瑛琳亦到場支持，與團隊了解項目獨有優勢，為推盤作好準備。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，「啟德海灣」的銷售部署如箭在弦，在過去周末亦接獲不少有興趣準買家的垂詢，項目最快有機會明天公布首張價單。

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