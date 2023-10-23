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【阿根廷大選】經濟部長與極右候選人 躋身第二輪投票

環球政治 17:15 2023/10/23

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阿根廷周日（22日）舉行總統大選，未有候選人獲得超過45%選票達到當選門檻。代表執政聯盟的經濟部長馬薩（Sergio Massa）以36.6%的得票率暫時領先，與自由前進黨的極右翼候選人米萊伊（Javier Milei）同躋身第二輪投票。

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由於阿根廷目前的通脹率接近140%，不少民調專家於選前推斷，馬薩會因處理金融危機不力而失去選民支持。至於米萊伊則在選前民調保持領先。

當地媒體指周日投票率為74%，當局截至本港時間下午已點算近98%選票。結果顯示馬薩得票率為36.5%屬最高；米萊伊得票率略高於30%；左翼候選人布利里奇（Patricia Bullrich）得票率為23.8%。

馬薩與米萊伊躋身第二輪投票，投票日期定於11月19日。

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馬薩於初步點票結果公布後表示，他知道很多投票支持他的人往往受苦最深。他形容國家正經歷複雜困難的局面，也充滿挑戰，他不會讓支持者失望。

他堅稱政府的社會安全網和補貼對草根至關重要，而政府通過的緊縮措施是上届政府欠下國際貨幣基金組織（IMF）造成的後果。

對手米萊伊則提倡經濟美元化、關閉央行等激進政策，他也批評中國和巴西等主要貿易夥伴中國和巴西，同時支持削減政府規模及反對墮胎。

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責任編輯：鄭錦玲

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