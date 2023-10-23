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【取代人類】日本伊藤園綠茶飲料廣告　採用AI虛擬演員代言

18:00 2023/10/23

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日本飲料大廠伊藤園找來AI生成的虛擬演員，成為新系列飲料的代言人。

人工智能（AI）近年發展相當迅速。大眾均認為，未來將有大量的工作或被AI取代，而事實也確實擺在眼前，就連廣告女主角，都可以由AI虛擬演員擔任。日前日本飲料大廠伊藤園上月就在YouTube上，公開了全新的廣告，而廣告中的女演員背景相當神秘，觀眾均表示未曾見過她的出現。經過一個月，伊藤園證實女演員不是真人，而是由AI生成的虛擬演員。

【AI爭議】環球音樂控告OpenAI競爭對手Anthropic　涉未經許可採集歌曲歌詞

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綜合外媒消息指，伊藤園日前採用了由AI生成的虛擬藝人，來做「Oi Ocha 兒茶素綠茶（お～いお茶 カテキン緑茶）」系列飲料的代言人。而這也是首次日本有電視廣告，採用AI人物來當主角。

伊藤園透露，一開始並沒有打算採用AI，但由於廣告主題是「現在與30年後的自己」，因此聯想到用AI來展現人物不同的樣貌。最終決定與AI虛擬演員公司AI model合作，靠著AI生成女性的樣貌，再由其他美術人員進行微調，造就了是次的AI代言人。

除了廣告，伊藤園表示該系列綠茶的包裝，本身也是參考AI生成的圖像進行設計。而且活用AI後，就能夠在短時間內討論比過往多三倍的設計項目，大幅增進工作效率。

【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作

責任編輯：曾曉汶

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