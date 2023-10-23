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岸田推日本3年經濟目標 抗通脹刺激增長

環球經濟金融 15:29 2023/10/23

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日本首相岸田文雄周一（23日）在國會發表演說，闡述未來3年政策將聚焦經濟，希望利用減稅及加強補貼等措施，協助日本經濟應付通脹，刺激經濟及薪資增長與吸引投資。

日本擬再撥款逾10億援水產業 開拓美國及東南亞市場 【下一頁】

岸田文雄表明，政府未來首要政策目標為經濟，決心立即提出政策，幫助日本應對如物價高企等眾多挑戰。此前岸田已明言有意在10月底推出新一輪刺激經濟方案，並提交本財政年度的補貼財政預算。

經濟政策方面，岸田稱將支援半導體及「去碳化」等經濟安保相關大型投資。他亦承諾會加強日本的供應能力，希望創造經濟增長，維持可持續的薪資上調及吸引充足投資。岸田指經濟政策將聚焦兩點，回饋國民及強化供應力。

同時，岸田指有意為員工加薪的企業將可享減稅優惠。然而，他未提出任何改善日本政府公共財政的方案。政府已宣布加稅措施，應付國防支出增加近翻倍，但岸田周一未表明何時起加稅，只稱會在按照經濟狀況而定。

東京高檔酒店價格升幅超倫敦紐約 日圓疲弱吸引外國旅客 【下一頁】

日本能源價格受俄烏戰爭影響急升，岸田指政府將延長汽油﹑電費及天然氣費補貼至明年春天。他亦提出需要持續支援低收入人士，承諾加強支持地方政府的低收入家庭每戶派發3萬日圓（約1566港元）措施。

另外，岸田指日本將起草與東盟（ASEAN）國家未來50年的合作發展願景。日本將於12月主辦特別峰會，接待東盟國家領袖，慶祝雙方建立非正式對話50周年。

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責任編輯：吳漢培

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