【拆解iPhone】iPhone 15 Pro Max零件成本增　料明年將加價

▲ 日本拆機機構對iPhone 15進行拆解調查，發現iPhone 15 Pro Max成本整體年增10%，再創歷史新高。

蘋果（Apple）iPhone 15系列推自出後一直都是城中熱話，除了外界熱議的其新功能以及轉用USB-C介面，其成本和使用的零件同樣備受關注。早前日本拆機機構Fomalhaut Techno Solutions就嘗試對iPhone 15進行拆解調查，發現iPhone 15 Pro Max成本整體年增10%，再創歷史新高。

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日經新聞網報道指，日前在Fomalhaut Techno Solutions的協助下，拆解了9月份上市的「iPhone 15」、「iPhone 15 Plus」、「iPhone 15 Pro」和「iPhone 15 Pro Max」4款機型，分析了零組件成本。發現iPhone 15 Pro Max與去年的型號相比，成本上漲了約10%。而成本上升的主要原因是全球供應鏈和原材料成本上升，如芯片和電池。

另外，由於是次蘋果嘗試採用鈦合金邊框，所以成本也貴了43%。而且iPhone 15 Pro Max支援5倍光學變焦的長焦鏡頭，和利用3奈米的芯片，將零組件價格（估算值）加起來的成本達到558美元（約4,366港元），比iPhone 14 Pro Max增加了12%。日經新聞網認為，目前蘋果暫時未將成本轉嫁於消費者，但預料2024年後的iPhone手機價格，將有可能進一步上漲。

報告也提及，是次iPhone 15 Pro Max零部件的比重，美國供應的佔比約33%；韓國提供的則佔29%，增幅約為5%；日系零件則維持約10%；而台灣供應的零件則增至9%；中國廠商的組件佔比則由去年3.8%跌至2.5%。

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責任編輯：曾曉汶