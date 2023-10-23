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【以巴戰爭】歐洲多地示威 分別聲援以國與巴勒斯坦

環球政治 16:15 2023/10/23

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歐洲多個城市周末均有示威活動，分別聲援以色列及巴勒斯坦。英國和德國的親以國示威者明確反對反猶太主義，而法國等地的親巴勒斯坦示威者則要求以巴停火，並為加沙（Gaza）民眾提供人道主義援助。

【以巴戰爭】海外大批預備役回國 美國逾1萬 【下一頁】

周日（22日）有萬人聚集在德國柏林參與守夜，他們抗議反猶太主義和支持以色列。

部分示威者聚集在勃蘭登堡門前，高舉以色列國旗和海報，海報上印有巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列時扣押的200多名人質照片。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也有出席集會，並形容猶太人與組織每次遇襲，對德國而言都是恥辱，也讓他感到羞恥和憤怒。

倫敦特拉法加廣場也有數千人參與守夜，民眾舉著印上人質和失蹤人士照片的海報，並高喊「帶他們回家。」當人們讀出人質的名字時，在場人士都陷入沉默。

數百人則在聯合國日內瓦辦事處外集會，要求釋放人質。示威者大多揮舞著以色列國旗，及舉起寫著「兒童不是討價還價的籌碼」等字句的標語。

【以巴戰爭】以軍料地面進攻最少3個月 美冀延後斡旋人質獲釋 【下一頁】

上周六（21日）則有數萬名親巴勒斯坦示威者在英國倫敦遊行，要求以色列停止轟炸加沙。

法國擁有歐洲最大的猶太和穆斯林社區，警方指有1.5萬名示威者聚集於巴黎示威，要求以方停止襲擊加沙。

部分與會者揮舞著巴勒斯坦國旗，有人爬上共和廣場的雕塑，也有人舉著寫上「停止加沙屠殺，法國必須呼籲立即停火」的標語。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）一度下令禁止所有親巴勒斯坦示威，但當局其後改稱可根據當地具體情況來批准示威。

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責任編輯：鄭錦玲

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