  • 27°C
香港時間 : 20231023日 (週一) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NOVO LAND 2A期推新單位應市　YOHO WEST有望11月中推售

股樓投資 17:20 2023/10/23

分享：

分享：

新地旗下屯門NOVO LAND 第2A期期將進行新一輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，料於未來兩至三周內公布項目新價單，推出全新的1座單位，由於該座單位的景觀較有優勢，可謂「王者登場」，將設有新示範單位供準買家了解項目。

雷霆另指，旗下白石角UNIVERSITY HILL項目有約200伙待售單位，亦料於未來數周內推出。

至於天榮站上蓋項目YOHO WEST，雷霆表示，準備工作進行得如火如荼，現時仍有文件需等地鐵批核，最快有望於11月中推出。其他全新盤方面，年內有機會年內推出旗下啟德兩盤應市，分別為天璽·天及天璽·海。

新地代理總經理陳漢麟表示，即將推出的NOVO LAND第2A期項目第一座，單位總數為410伙，標準單位提供6種戶型，涵蓋一房至三房單位。

延伸閲讀【多相】啟德海灣示範單位陪你睇 嘉華溫偉明：以先求量策略挽入市信心【下一頁

點擊圖片放大
+11
+10

同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

青姐話
【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

同場加映【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

溫股知新
【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

UNIVERSITY HILL NOVO LAND 香港 屯門 新地 一手市場

上一篇文章

啟德海灣第一期最快明開價　逾千代理參觀展銷廳 為推盤作準備

下一篇文章

上水名都兩房　 以478萬獲上車客承接
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款