NOVO LAND 2A期推新單位應市　YOHO WEST有望11月中推售

新地旗下屯門NOVO LAND 第2A期期將進行新一輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，料於未來兩至三周內公布項目新價單，推出全新的1座單位，由於該座單位的景觀較有優勢，可謂「王者登場」，將設有新示範單位供準買家了解項目。

雷霆另指，旗下白石角UNIVERSITY HILL項目有約200伙待售單位，亦料於未來數周內推出。

至於天榮站上蓋項目YOHO WEST，雷霆表示，準備工作進行得如火如荼，現時仍有文件需等地鐵批核，最快有望於11月中推出。其他全新盤方面，年內有機會年內推出旗下啟德兩盤應市，分別為天璽·天及天璽·海。

新地代理總經理陳漢麟表示，即將推出的NOVO LAND第2A期項目第一座，單位總數為410伙，標準單位提供6種戶型，涵蓋一房至三房單位。

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